Coup d'envoi ce vendredi pour la 31e édition du Téléthon

Ce vendredi est lancé la 31e édition du Téléthon. Créé en 1987, le marathon télévisuel repart pour 30 heures de direct sur le service public. L'an dernier, le week-end de mobilisation avait permis de collecter 92,7 millions d'euros.

C'était il y a 30 ans, presque jour pour jour : le 4 décembre 1987, dans le studio 102 de la maison de la Radio (aujourd'hui disparu), Michel Drucker et Claude Sérillon lançaient sur Antenne 2 le premier Téléthon français. Un "marathon télévisé" de 28 heures à l'époque, destiné à mobiliser des fonds pour l'AFM, l'Association française de lutte contre la myopathie.

Cette année-là, l'humoriste Jerry Lewis accompagne les deux animateurs en tant que parrain : l'initiative française est inspirée du Téléthon américain, lancé en 1966 contre la dystrophie musculaire.

Contexte de baisse des dons

Depuis, l'émission française a bien évolué, devenant un rendez-vous mobilisant tout le pays, basé sur l'action de centaine de bénévoles partout en France, qui lancent des initiatives elles aussi destinées à collecter des fonds pour la recherche. Et ça marche : l'an dernier, le Téléthon a permis de recueillir 92,7 millions d'euros pour la recherche sur les maladies rares.

Sur ces 92,7 millions, 73,1 sont directement consacrés par l'AFM à la recherche et au développement de nouvelles thérapies. "Nous sommes passés dans l'ère des essais cliniques dont les coûts sont très importants", note Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'AFM-Téléthon. Or le contexte général est à la baisse des dons : en 2016 le nombre de foyers qui ont déclaré un don à une association a baissé de plus de 4%.

A LIRE AUSSI : Notre dossier Téléthon, toutes les informations, toutes les initiatives

Des traitements probants

Pourtant, une partie des essais menés par les chercheurs sont probants : l'une des ambassadrices du Téléthon 2017, Mathilde, 28 ans, diagnostiquée il y a deux ans seulement d'une maladie rare (un syndrome myasthénique congénital), explique "Je n'aurais jamais pensé qu'il pouvait exister un traitement. Aujourd'hui, je n'utilise presque plus mon fauteuil roulant".

Pour donner au Téléthon, trois façons de participer : un don sur les lieux d'une animation locale, sur le site Telethon.fr, ou en appelant le célèbre numéro 36 37, qui sera lancé ce vendredi à 19h au moment où le compteur de l'an dernier sera remis à zéro. L'émission de cette année devra cohabiter avec l'hommage populaire à Johnny Hallyday rendu samedi. Mais France Télévisions assure que le volume horaire ne sera pas touché : les émissions prévues sur France 2 samedi dans la journée migreront sur France 3.