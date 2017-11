Coup d'envoi pour la 33e campagne hivernale des Restos du Coeur

Ce mardi, les Restos du Cœur lancent leur 33e campagne hivernale de solidarité, à l'attention des plus démunis, toujours plus nombreux d'année en année. Cette année, Emmanuel Macron sera présent pour ce lancement.

Alors que près de 9 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, la campagne hivernale des Restos du Cœur, qui démarre ce mardi, mobilisera pas moins de 71.000 bénévoles dans 2.085 centres. "Face à un tissu social prêt à se déchirer, les Restos continuent de se mobiliser pour accueillir tous ceux qui frappent à la porte de leurs centres d'activités", explique l'association.

Cette année, Emmanuel Macron assistera à ce lancement, qui aura lieu à 11h30 dans un centre du 10e arrondissement de Paris. Les Restos du Coeur comptent bien sur le soutien du chef de l'Etat à un moment qui s'annonce fondamental pour les associations d'aide alimentaire : sur fond de négociations sur le budget européen l'an prochain, le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) pourrait se retrouver amputé.

Lancement de la 33e campagne d’hiver de l’association : les Restos mobilisés pour porter la voix des plus démunis.

2017 aura été une année de changements. Mais pas pour tous...

>>https://t.co/WKjeMIuc6Kpic.twitter.com/B7MvGgtza5 — Les Restos du Coeur (@restosducoeur) November 14, 2017

Plus de 130 millions de repas distribués

Tout au long de l'hiver, l'association distribuera des repas aux plus démunis : l'an dernier, ce sont 135,8 millions de repas qui ont été distribués à 882.000 bénéficiaires. Mais l'action des Restos ne se limite plus à l'alimentation : selon les chiffres fournis par l'association, elle a également aidé 1.651 personnes en difficulté à se loger, accordé plus de 800 microcrédits et aidé plus de 3.600 personnes à trouver un emploi. Sans compter que l'action des Restos du Coeur se prolonge aussi désormais l'été, avec 402.000 bénéficiaires.

Pour le lancement de la campagne d'hiver, l'association appelle également les pouvoirs publics à "préserver et protéger plus fortement encore" le bénévolat et l'indépendance des associations, "piliers garants de l'efficacité associative", pour faire face à une très redoutée réduction des aides publiques aux associations. L'an dernier, les Restos du Coeur ont reçu 87,7 millions de dons, de legs et de manifestations.