Coup d'envoi symbolique de la destruction de la tour d'Assas à la Mosson à Montpellier

Un coup de pioche symbolique a été donné ce lundi quartier de la Mosson à Montpellier. Un énorme marteau a donné le coup d'envoi des travaux de démolition de la tour d'Assas, cette tour de 22 étages construite en 1969, la plus haute de Montpellier et même de toute la région Occitanie, devenue ces dernières années le symbole des difficultés du quartier de la Mosson.

ⓘ Publicité

162 ménages y vivaient, aujourd'hui, la tour est vide et d'ici 2 ans, elle sera totalement rasée **. Avant de commencer le grignotage de la tour, il faut d'abord la désamianter. Mais le maire de Montpellier a cependant tenu a donner un vrai coup de pioche dans un escalier extérieur pour marquer le coup d'envoi d'un chantier historique.

"Chaque quartier doit être traité avec dignité"

"Cela fait quinze ans qu'on parle de la rénovation du quartier de la Mosson. Quinze ans qu'on dit aux gens ça va changer. Eh bien là, c'est historique. La Tour d'Assas va être démolie, démolie par grignotage parce qu'il y a de l'amiante. Et il faut être très prudent. Nous sommes résolus à ce que ça se voit, à ce que les choses avancent. Si nous ne faisons rien, les problèmes vont s'amplifier. Chaque quartier doit être traité à égale dignité et il est hors de question de laisser les choses se dégrader. J'ai entendu beaucoup de détresse. Je me souviens d'une fusillade qui avait eu lieu ici et les habitants, je leur ai dit "On va tomber la tour d'Assas". Ils me disaient "Mais monsieur le maire, on nous l'avait promis en 2010, en 2015, en 2020." Eh bien là, c'est fait, on avance."

loading

Certains enfants mettaient une heure pour aller à l'école à cause des pannes d'ascenseur

"J'ai rencontré une mère de famille qui m'a dit "Monsieur le maire, je me souviens, en 2017, mon fils mettait 1 h pour aller à l'école parce que l'ascenseur était en panne alors que l'école est à 800 mètres d'ici." Comment voulez vous, après qu'un enfant ait les mêmes chances de réussir à l'école s'il vit des conditions comme çà ! Aujourd'hui, nous avons relogé l'ensemble des habitants de la Tour d'Assas. Nous la détruisons et un nouveau projet autour de l'emploi et de l'activité économique va voir le jour"

loading

"Nous avons tous des souvenirs dans ce quartier"

"Cette tour d'Assas a été pour beaucoup un lieu de souvenir, mais c'est aussi un cortège de détresses et de souffrance. Malheureusement, l'économie de la drogue avait prospéré. Nous sommes tous attachés à ce quartier de la Mosson parce que, d'une manière ou d'une autre, nous y avons des liens, soit parce qu'on y a vécu, soit parce qu'on a des amis, soit parce qu'on y a enseigné comme moi. Il mérite notre engagement pour opérer sa transformation."

loading

Une fois rasée, la tour d'Assas sera remplacée par une résidence multigénérationnelle de 72 logements pour jeunes actifs et séniors.

À lire aussi Les habitantes de la tour d'Assas à Montpellier dénoncent des conditions de vie insalubres

À lire aussi Une funambule dit au revoir à la tour d'Assas à Montpellier à 45 mètres de hauteur