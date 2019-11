Coup de froid : l'Armée du Salut de Belfort renforce son dispositif d'accueil de sans-abri

Le froid est de retour. On est 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison depuis ce lundi. Comme chaque année à cette période, l'Armée du salut de Belfort s'organise pour aider et héberger dans l'urgence le plus grand nombre de SDF.

Belfort, France

On le constate rapidement en mettant le nez dehors : le froid est de retour. Depuis ce lundi on se situe 2 à 3 degrés en dessous des normales de saison, et le froid doit s'accentuer encore à partir de jeudi. Météo France prévoit par exemple 1 degré ce jeudi matin, à Belfort.

Les premières personnes en danger à cause de cette météo sont évidemment les SDF. Comme chaque année, l'Armée du Salut de Belfort s'organise donc à cette période pour aider et héberger dans l'urgence le plus grand nombre de sans-abri.

Des places d'hébergement supplémentaires, et un accueil de jour renforcé

Depuis le 4 novembre, l'Armée du salut de Belfort dispose de 40 places d'hébergement supplémentaires. En tout environ 200 personnes peuvent donc être aidées. Pour le moment, le dispositif n'est pas saturé, il reste des places tous les jours.

En plus de l'hébergement, l'accueil de jour de l'Armée du Salut est renforcé. La fondation ouvre ses portes du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures 30, et le weekend de midi à 14 heures. On peut notamment y prendre un repas chaud et une douche.

Enfin l'Armée du salut organise des maraudes du lundi au dimanche de 20 heures à minuit. Mais c'est début décembre que le dispositif va être amélioré. L'Armée du salut sera épaulée par la Protection civile et la Croix rouge pour prendre en charge encore mieux les sans abris : leur donner une couverture, un repas, ou encore leur proposer une place en hébergement.

Si vous voyez quelqu'un dans la rue en difficulté, il ne faut pas hésiter à lui demander s'il a besoin d'aide, et appeler le 115.