Coup de froid sur le Loiret : la situation délicate de certains sans abri

Dans les associations, on les appelle les invisibles. Ce sont des sans abri qui ont renoncé à appeler le 115, le numéro des urgences sociales, pour trouver un foyer où dormir la nuit. Ils préfèrent rester sous leurs tentes ou sous un porche avec quelques cartons et couvertures. Sur Orléans, ils seraient entre 20 et 30 dans cette situation. Mais, quand les températures chutent, comme ce sera le cas cette semaine, (Météo France prévoit jusqu'à moins 7 degrés dans la nuit de mercredi à jeudi), la situation devient compliquée pour ces sans abri.

On voit ces gens revenir vers nous

" Ca se joue pas mal au baromètre" explique Olivier Carreau, le directeur du Relais Orléanais, Faubourg Madeleine. "Quand il y a plusieurs jours de grand froid, on voit des gens revenir vers les structures classiques et notamment au Relais parce qu'on est bien identifié sur la ville."

Entrée du Relais Orléanais sur le Faubourg Madeleine © Radio France - Patricia Pourrez

En plus de la distribution de repas le midi ( plus de 200 actuellement), le Relais Orléanais dispose de 15 lits d'hébergement d'urgence. Du coup, les soirs de grand froid, certains sans abri viennent directement tenter leurs chances au Relais. "Ils attendent devant la porte en espérant un désistement ou que quelqu'un leur ouvre. Mais, ça ne peut pas se passer comme cela. Nous, on a des comptages à faire avec le 115 et on accueille uniquement ceux qui passent par le 115."

Le cas aussi des travailleurs pauvres

Ces demandeurs de dernière minute peuvent du coup se retrouver sans solution et rester à la rue. Parmi eux, le Relais compte aussi des travailleurs pauvres qui dorment habituellement dans leurs voitures. Actuellement, dans le Loiret, le plan hivernal d'hébergement d'urgence compte un peu plus de 1.000 places d'accueil dont plus de 700 sur Orléans.