Coup de froid : une habitante de Mirebeau-sur-Bèze dénonce des problèmes de chauffage dans son HLM

Sylvie Vacheret, locataire d'un immeuble HLM de Mirebeau-sur-Bèze (à 30 km au Nord de Dijon) dénonce des soucis de chauffage dans son immeuble. Les radiateurs ne fonctionnent pas correctement et elle n'est pas la seule à se plaindre. Elle demande à son bailleur social de réagir au plus vite.

Mirebeau-sur-Bèze, France

Elle s'appelle Sylvie Vacheret, et alors que nous ne sommes pas encore entrés dans l'hiver, dans certaines pièces de l'appartement de cette femme de 50 ans, il fait à peine 15°C. Cette habitante de Mirebeau-sur-Bèze a froid! Son F4, exposé au Nord, est situé au 4e et dernier étage de cet immeuble construit dans les années 60.

Le compte n'y est pas

Pourtant le chauffage a été rallumé mi-octobre et Sylvie qui explique payer 80 euros par mois pour ce service estime que le compte n'y est pas. Cela arrive trop souvent, le problème se répéterait chaque fois qu'il fait froid dit cette locataire présente dans l'immeuble depuis 11 ans. Elle pointe la responsabilité de son bailleur social a qui elle a déjà signalé le soucis. "Dans l'immeuble tout le monde se plaint et les HLM ne font rien du tout" dit-elle.

L'immeuble HLM a été construit dans les années 60 derrière la Poste de Mirebeau © Radio France - Thomas Nougaillon

"Heureusement qu'aujourd'hui il y a du soleil, ça chauffe ma chambre"

"Le radiateur là ne marche pas" explique t-elle en nous faisant visiter son appartement un châle en laine sur les épaules. "Tout est dans un état lamentable. Dans cette pièce ça va à peu près, heureusement qu'aujourd'hui il y a du soleil pour chauffer un peu ma chambre". Sylvie pousse la porte d'une autre chambre où on est saisi par le froid. "C'est celle de ma fille, ici l'hiver dernier j'avais installé un thermomètre, il a affiché 15°C durant tout l'hiver".

Sylvie Vacheret en a assez d'avoir froid chez elle © Radio France - Thomas Nougaillon

"C'est la pression qui ne parvient pas à monter dans les radiateurs" explique une dame

Sylvie évoque la vétusté de l'installation de chauffage. "Les radiateurs ne fonctionnent pas, on ne peut plus tourner les boutons pour les allumer". Résultat Sylvie a acheté deux radiateurs à bains d'huile et la nuit elle dort avec une bouillotte. En face de chez Sylvie vit Blandine. Chez cette voisine, pourtant exposée au Sud, il fait froid aussi parfois. Elle a été dans le même cas l'hiver dernier. "C'est la pression qui ne parvient pas à monter dans les radiateurs vu que nous sommes au dernier étage" dit la jeune femme. "Nous devions appeler régulièrement le service technique".

"Il faut faire un désembouage des radiateurs" dit une autre voisine

Plus bas, cap chez Serge et Chantal. Eux aussi, les problèmes de chauffage, ils connaissent. "L'an passé on n'était pas du tout chauffé, on avait très très froid il a fallu qu'on les fasse venir je ne sais pas combien de fois" témoigne Serge, 65 ans. "Je pense qu'il faut un désembouage pour nettoyer les radiateurs" renchérit son épouse. "Je pense qu'ils sont obsolètes" complète Serge.

Sylvie Vacheret explique payer 80 euros par mois pour le chauffage © Radio France - Thomas Nougaillon

La "CDC Habitat" doit contacter Sylvie

"J'en ai marre de payer 80 euros par mois pour avoir des radiateurs vétustes et ne pas être chauffée correctement" peste Sylvie Vacheret la locataire la plus remontée de cet immeuble de Mirebeau-sur-Bèze. La "CDC Habitat" (le bailleur social filiale de la Caisse des dépôts et consignations ex-"SCIC Habitat") reconnaît avoir reçu une réclamation de Sylvie Vacheret.

"On n'est pas là pour faire du mal à nos locataires"

Contactée Noémie Pillet, directrice d'agence chez "CDC Habitat" explique qu'elle va prendre contact avec cette locataire pour tenter de régler ce soucis de chauffage. Mais pour tous les problèmes de ce genre elle encourage les résidents à se manifester. "Tous nos numéros de téléphone sont affichés dans le hall des immeubles et sur les avis d'échéance" nous a t-elle confié. "On n'est pas là pour faire du mal à nos locataires au contraire on a tout intérêt à ce qu'ils se sentent bien chez nous" explique Noémie Pillet.