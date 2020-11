"Coup de massue", la réaction du chef de Beaulieu la Suite après les dernières annonces gouvernementales

Ce n'est pas une surprise, mais le coup est rude. Le gouvernement annonce ce jeudi soir une prolongation du confinement au minimum jusqu'au 1er décembre. Pas d'assouplissements prévus d'ici là.

Le 1er décembre, certains commerces non-essentiels pourraient rouvrir. Mais cela ne concerne pas les restaurants, à la grande colère d'Olivier Boussard, le chef de Beaulieu la Suite au Mans.

Des semaines décisives

"Je ne comprends pas la fermeture des restaurants. On a retiré des tables, des chaises, on achète du gel, des _masques_, des plaques en plexiglas", réagit avec colère Olivier Boussard.

"Pour nous, les restaurants, les semaines importantes sont celles qui arrivent, pas les fêtes de fin d'année. Les repas d'affaires se font entre fin novembre et mi-décembre par exemple", explique-t-il.

Gouffre financier

"Je me sens bien mais révolté", assène le chef. "C'est une chaîne sans fin, on ne sait pas quand on va rouvrir. Il va y avoir de la casse partout. Il vaut mieux sauver des emplois en faisant les choses différemment pour sauver les commerces du centre-ville", continue-t-il.

"Chaque mois, nous perdons 100 000 euros", détaille le chef. En cause, les charges fixes, comme les loyers, les locations de machines nécessaires au bon fonctionnement du restaurant.

Les aides du gouvernement, insuffisantes ?

Le gouvernement a bien annoncé ce jeudi soir la reconduction du fonds de solidarité, mais ces aides ne suffisent pas. "Le prêt garanti par l'Etat, c'est un prêt, pas de l'argent magique", souligne Olivier Boussard.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire quant a lui incite via des crédits d'impôts certains bailleurs à renoncer aux loyers de novembre, une mesure encore jugée insuffisante.

"Ce n'est qu'incitatif, les propriétaires font ceux qu'ils veulent à la fin", déplore le chef de Beaulieu la Suite.