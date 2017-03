Coup de pompe à la station essence de Tournon-Saint-Martin !

Depuis qu'un automobiliste a heurté la pompe Sans Plomb du garage Martin, la station fonctionne au ralentie... Seule la pompe Diesel est en état de marche.

Tout commence par un accident banal : "Il y a quelques semaines, en reculant, un client a heurté la pompe "sans plomb", raconte Régine Martin, la patronne du garage de Tournon-Saint-Martin. La pompe est tombée, elle est désaxée et elle ne fonctionne plus..."

Anodin ou presque. Sauf que cette pompe, c'est la seule du village. Pour se ravitailler, les habitants doivent désormais se rabattre sur celles d'Yzeure-sur-Creuse ou celles du Blanc, distants chacun d'une quinzaine de kilomètres.

"Le manque a gagné est important !" - Régine Martin

Depuis, experts et assurances se relaient et s'affrontent à coup d'expertise et de contre-expertise. En attendant, Régine perd de l'argent. "D'habitude, je sers une quinzaine de clients par jour. Certes, la pompe diesel fonctionne toujours, mais quand même... Surtout en cette saison, les tondeuses à gazon fonctionnent souvent au sans plomb et beaucoup se ravitaillaient chez nous"...

Le garage existe depuis 1978 et c'est une véritable institution dans la commune. En témoignent quelques clients, fidèles : "Ca nous rendait bien service, on est bien embêté... Il faut penser aux personnes âgées aussi... C'est un problème pour elle de devoir aller à Yzeure ou au Blanc. Cette station est importante dans la vie de la commune, elle nous rend bien service !".

De nouveaux experts devraient venir sur place début avril.