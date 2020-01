Coup de pouce de l'état et coups de peinture pour six quartiers prioritaires mosellans

Moselle, France

Quatre quartiers prioritaires de Metz Métropole (Borny, Patrotte, Bellecroix et Woippy Saint-Eloy) et deux quartiers de Freyming-Merlebach et Hombourg-Haut (Cité Chapelle et cité des Chênes) vont recevoir un sacré coup de pouce financier de l'état. Ils ont intégré ce jeudi, après une signature en préfecture de la Moselle, le nouveau programme national de renouvellement urbain de l'ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine).

Il s'agit de quartiers qui connaissent des "dysfonctionnements urbains importants", où il y a peu de mixité sociale. Les deux quartiers de la communauté de commune de Freyming-Merlebach obtiennent 15,5 millions d'€ du NPRNU pour une rénovation globale de 40 millions d'euros. Les quatre quartiers de Metz Métropole recevront quant à eux 62,83 millions d'euros pour une rénovation de 146 millions en tout.

Metz Métropole : des logements sociaux, des écoles, un écoquartier

A Metz Métropole, l'enveloppe la plus importante, c'est pour Borny, et ses 11.000 habitants. Le quartier a déjà bénéficié d'un programme Anru. Cette fois, près de 38 millions d'euros sont investis pour un nouveau centre social, un centre d'affaires de quartier, pour détruire 214 logements et en construire 400. Dans le quartier Bellecroix, la priorité, c'est la mixité sociale : quasiment 100% de logements sociaux. Une école va également y être rénovée. Dans le quartier de la Patrotte, c'est un gros réaménagement qui est prévu pour les logements coincés entre l'autoroute et la voie ferrée. Enfin à Woippy-Saint-Eloy, le programme va permettre de créer un écoquartier (voir ci-dessous).

Freyming-Merlebach et Hombourg-Haut : démolition et rénovation, maison médicale, transport collectif

La cité de la Chapelle à cheval sur Freyming-Merlebach et Hombourg-Haut, ainsi que la cité des Chênes à Hombourg-Haut sont aussi incluses dans le nouveau programme de renouvellement urbain. Il s'agit de deux anciennes cités minières où il y a "de nombreux dysfonctionnements". Il faut repenser les logements, les rues pour sécuriser les piétons, démolir des bâtiments à l'abandon. Une nouvelle école est dans le programme, une crèche, ainsi qu'une maison médicale et un centre commercial de quartier. L'enveloppe de l'état va permettre de mettre en place un système de transport collectif : des navettes de proximité.

Focus sur Woippy avec le maire de la commune, Cédric Gouth

Woippy a déjà bénéficié du premier programme de l'ANRU, "pour un coût total de 110 millions d'euros sur une durée d'environ quinze ans, subventionnés par l'ANRU à hauteur de 45 millions d'euros", précise le maire, Cédric Gouth, pour "faire beaucoup de choses : de la démolition de logements, pour amener un peu plus de sécurité, du logement plus serein, de la vidéo-protection. On a également rénové des écoles, une MJC, on a construit Woippy-Plage..."

Cédric Gouth, invité de France Bleu Lorraine

Cette-fois-ci, Woippy devrait effectuer des aménagements pour un montant de 14,1 millions d'euros, dont 2,9 millions venant du NPNRU. "On est dans la continuité, explique Cédric Gouth. Ce qui a été fait sur Saint-Eloy reste encore un peu à faire sur Boileau-Prégénie, avec également la volonté d'avoir un accueil de ville un peu plus présent. On a une friche industrielle de 25.000 m² sur la route de Thionville où nous voulons mettre un marché couvert avec un pôle de restauration." L'idée, c'est de retrouver de l'attractivité économique et de créer de l'emploi : "Nous avons un taux de chômage sur les quartiers Politique de la ville qui atteint les 27%", rappelle le maire.