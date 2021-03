Coup de pouce vélo : un "vrai levier" pour l'association Le pied à coulisse

Ne cherchez pas une grande enseigne lumineuse, l'association s'affiche discrètement, au détour d'une route de campagne, à Mesnils-sur-Iton. Le cadre est bucolique : un grand jardin, quelques poules et la rivière qui coule à proximité. Créée il y a quatre ans, l'association Le pied à coulisse s'est lancée dans le dispositif Coup de pouce vélo, comme une petite trentaine de réparateurs dans le département de l'Eure. Au départ, "on n'avait même pas de numéro SIRET" reconnaît William Zimmermann, l'animateur bénévole, mais "ce coup de pouce vélo, ça a été un coup de pouce pour l’association et un coup de pub" dit-il. Tout est parti "doucettement mais avec le bouche à oreille, on a passé 160 vélos". 160 cycles remis à neuf, surtout des vélos adultes, grâce au dispositif avec "des gens qui sont venus du Neubourg, de Conches" séduits par le côté associatif de la structure.

L'enseigne artisanale du Pied à coulisse, chemin du moulin, au Roncenay-Authenay © Radio France - Laurent Philippot

Ça a été un vrai levier. On a clairement des gens qui ont ressorti leur vélo du garage - William Zimmermann

REPORTAGE - Dans l'atelier du Pied à coulisse Copier

L'association a aussi bénéficié de l'engouement pour le dispositif : "Ça a été assez extraordinaire en terme de revenus pour l’association" détaille William Zimmermann. Grâce à ces retombées du Coup de pouce, l'association a pu acheter deux vélos électriques qu'elle prête à ses adhérents pour un essai avant achat pour promouvoir le vélo.

Un atelier d'auto-réparation

Cinquante euros, c'est parfois "un peu court" en fonction de l'état du vélo mais Le pied à coulisse a trouvé la solution pour rester dans l'enveloppe : _"Si les gens mettaient la main à la pâte, ça permettait de réduire les coûts" e_xplique William Zimmermann. Les propriétaires des vélos pouvaient nettoyer eux-mêmes leur cycle et l'association se chargeait des interventions plus techniques.

Ces vélos, remis en état, attendent leur propriétaire pour des chevauchées fantastiques © Radio France - Laurent Philippot

Avec "un vélo totalement remis en état, on redécouvre son vélo" assure William Zimmermann et poursuit : "Il faut continuer à l'entretenir. C'est comme tout outil, avec un entretien régulier, il ne vous coûte pas si cher que ça". L'animateur est d'ailleurs toujours prêt à donner des conseils aux cyclistes.