Coup de tonnerre à l'hôpital Du Blanc : l'unité de soins continus pourrait fermer dès la fin du mois

C'est une information révélée par nos confrères de la Nouvelle République et que nous avons pu nous faire confirmer ce samedi. L'unité de soins continus de l'hôpital du Blanc est en instance de fermeture pour la fin du mois de février ! L'annonce a été faite lors de l'assemblée générale du comité de défense de l'hôpital vendredi soir (03/02) , Angélique Cadenas déléguée syndicale Force Ouvrière est venue y témoigner que la douzaine de membres du personnel de l'unité de soins continus s'étaient vus notifier des offres de réaffectation, voire des réaffectations pures et simples.

Brusque accélération

Une annonce qui prend de court tout le monde. Le personnel espérait que cette unité de soins continus - dont la fermeture était envisagée depuis novembre dernier - soit au moins remplacée par une unité de soins renforcés. Le 9 janvier dernier le préfet de l'Indre expliquait sur notre antenne que la réorganisation de l'hôpital du Blanc n'interviendrait pas avant la fin de l'année puisqu'il fallait que les décrets d'application soient publiés.

Mais alors pourquoi une telle précipitation et qui est à la manœuvre ? Angélique Cadenas n'a pas la réponse mais y voit un acte délibéré "Je pense qu'il y a la volonté derrière de ne pas laisser le temps à quelque chose de nouveau d'arriver" et craint que cette fermeture ne cache le projet de démanteler un peu plus l'hôpital du Blanc : "Nous n'avons déjà plus de maternité si on perd notre unité de soins continus, la logique derrière c'est de perdre une bonne partie de notre chirurgie." dénonce-t-elle.

Quel avenir pour les patients ?

Angélique Cadenas qui s'insurge aussi sur le devenir des patients se trouvant actuellement dans l'unité de soins continus du Blanc. Ils devront être transférés d'ici moins de 3 semaines si cette fermeture est effective. Outre le désagrément pour les patients concernés, le défi s'annonce de taille annonce la déléguée syndicale. "Ces transferts sont déjà compliqués alors que nous avons notre unité de soins continus. On voit mal comment on va envoyer des patients dans les services de réanimation de plus gros hôpitaux qui sont déjà saturés [..] il va falloir faire un tri et ceux qui resteront chez nous alors que notre unité sera fermée seront en danger".

Le spectre de la maternité

L'annonce rappelle en tout cas de douloureux souvenirs celui de la fermeture de la maternité du Blanc. C'était le 27 juin 2018. Une fermeture brutale annoncée d'abord comme temporaire qui finalement avait été entérinée. Un passage en force qui a laissé de profondes cicatrices auprès de nombreux personnels et usagers de l'hôpital et plus généralement d'habitants du Blanc. Reste à savoir quelle sera la réponse de la population à cette nouvelle menace pesant sur un service public de santé très important pour le territoire.