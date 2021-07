Coup de vent attendu dans la Manche dans la nuit de lundi à mardi

Météo France a décidé de passer la Manche en vigilance jaune pour vents violents. Une dépression va toucher tout le nord-ouest de la France. Dans la nuit de lundi à mardi, les rafales pourraient atteindre 80 à 90 km/h dans les terres, et même 110 km/h sur les caps exposés du Cotentin. Des vents violents qui seront accompagnés de pluie. Les conditions météo devraient être difficiles jusqu'à mardi en fin d'après-midi.

La préfecture maritime appelle les usagers de la mer à la plus grande prudence. Les vagues pourront atteindre 2,5 à 4 mètres, et la mer sera agitée à forte. Ainsi, la pratique des loisirs nautiques est fortement déconseillée. "La pratique de sports nautiques comme le kitesurf ou la planche à voile dans ces conditions peuvent entraîner des inquiétudes et déboucher sur des déclenchements intempestifs d'opérations de secours", précise la préfecture maritime dans son communiqué.

Parmi les conseils des autorités maritimes :

vérifier son matériel : toute perte de matériel en mer (annexe, voile...) doit être immédiatement signalée au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS – numéro : 196) pour éviter le déclenchement inutile d'opérations de levée de doute.

: toute perte de matériel en mer (annexe, voile...) doit être immédiatement signalée au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS – numéro : 196) pour éviter le déclenchement inutile d'opérations de levée de doute. Pour les baigneurs, plongeurs, pêcheurs ou promeneurs : avant toute sortie en mer ou sur le littoral, consulter la météo, les coefficients et horaires de marée et être particulièrement vigilant, notamment sur les plages et l'estran.

et être particulièrement vigilant, notamment sur les plages et l'estran. Les navigateurs et les usagers de la mer ne doivent jamais prendre de risques inutiles en sous-estimant ses dangers. La prudence, la vigilance, la solidarité et la responsabilité sont les atouts essentiels de la sécurité en mer.

en sous-estimant ses dangers. La prudence, la vigilance, la solidarité et la responsabilité sont les atouts essentiels de la sécurité en mer. Composez le 196 par téléphone, ou canal 16 sur VHF, pour alerter le CROSS de tout problème dont vous êtes victime ou témoin en mer.