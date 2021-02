Coup dur pour la Berrichonne Football : le gardien Marcin Bulka absent plusieurs semaines pour blessure

Arrivé en prêt du Paris Saint-Germain pendant le mercato d'hiver, Marcin Bulka est déjà hors des terrains. Le gardien va être absent "plusieurs semaines" à cause d'une blessure.

L'inquiétude était vive depuis l'annonce de la blessure de Marcin Bulka, pendant le dernier entraînement avant le déplacement face au Paris FC samedi 20 janvier. L'annonce est tombée finalement mardi soir : le gardien castelroussin sera absent "plusieurs semaines" sans que la durée soit précisée.

Trois gardiens blessés à la Berrichonne de Châteauroux !

Le portier polonais, arrivé en prêt du Paris Saint-Germain, souffre d'une entorse du ligament talo-fibulaire antérieure de la cheville droite. "Je dois me concentrer sur ma rééducation pour revenir sur les terrains le plus vite possible afin de remplir l’objectif de l’équipe", a réagi Marcin Bulka sur le site officiel de la Berrichonne Football.

Châteauroux, lanterne rouge de Ligue 2, est décidément fâché avec ses gardiens de but. Rémi Pillot est également blessé tout comme Julien Fabri. C'est d'ailleurs le jeune Tommy Plumain, du centre de formation, qui avait joué samedi lors de la défaite face au Paris FC.