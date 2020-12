Coup dur pour les sportifs amateurs en Mayenne : le ministère des Sports change encore les règles sanitaires !

Jamais avare en rétropédalage et décision contradictoire, le ministère des Sports vient de modifier à nouveau le protocole sanitaire permettant la pratique sportive dans les clubs amateurs. Désormais des groupes de six personnes maximum sont autorisés à raison d'une fois par jour.

La nouvelle est tombée dans les boîtes mails des clubs ces dernières heures. Le ministère des Sports vient de changer une nouvelle fois le protocole sanitaire pour la pratique sportive amateur. Ainsi, les entraînements collectifs pour les personnes majeures sont limités à des groupes de six personnes maximum, encadrement inclus.

En Mayenne depuis quelques jours, les clubs avaient pu reprendre leurs entraînements à peu près normalement, en tout cas sans limitation de nombre de participants. Les accès aux vestiaires restent interdits. La pratique du sport encadrée par un éducateur/club sans contact, est autorisée "uniquement en extérieur dans le respect de 20 kilomètres, 3 heures" précise une note de la direction Sports Tourisme de Laval Agglomération.

"On doit avoir le nez tous les jours sur le site internet du ministère des Sports pour voir si les règles ont encore changé. Cela fatigue tout le monde" confie un des responsables à France Bleu Mayenne. Le dernier protocole datait seulement du 28 novembre. Aujourd'hui le coup est encore plus dur pour de nombreux clubs en Mayenne, et leurs bénévoles qui avaient travaillé sur des dispositifs sanitaires précis afin de permettre aux licenciés de reprendre le sport.