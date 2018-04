Le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq a déjà accueilli une demi-finale et deux finales de la prestigieuse compétition internationale de tennis par équipe. La Mel, propriétaire du lieu, envisage une nouvelle candidature pour accueillir les meilleurs joueurs du monde.

C'est un savoir-faire qui n'est plus à démontrer. Le stade Pierre Mauroy pourrait bien devenir de nouveau le court préféré des tennismen français. Dans l'entourage du président de la Métropole Européenne de Lille, propriétaire de l'enceinte, on reconnaît que l'on "réfléchit fortement" à candidater à l'accueil de la demi-finale de Coupe Davis France-Espagne, du 14 au 16 septembre prochain. On précise même que le président de la Mel, Damien Castellain, aime globalement candidater à toute compétition internationale majeure.

Les volleyeurs et les rugbymens tricolores seront au stade Pierre Mauroy en 2018

En tennis, le stade Pierre Mauroy a déjà porté chance à deux reprises aux Français : en septembre 2017, avec une victoire face aux Serbes (sans Djokovic) en demi-finale de Coupe Davis et en novembre 2017 face aux Belges en finale de cette même compétition. On oubliera le mauvais souvenir de la finale perdure en 2014 face aux Suisses de Federer. Deux autres sports ont déjà pris rendez-vous avec le stade Pierre Mauroy pour cette année : les volleyeurs tricolores participeront à la phase finale de la nouvelle Ligue Mondiale rebaptisée Ligue des Nations, du 4 au 8 juillet. Le 17 novembre, le XV de France de rugby disputera un test-match face à l'Argentine.