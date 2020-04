Coupe de cheveux maison : les conseils d'une coiffeuse bretonne pour éviter la catastrophe capillaire !

Vous savez qu'il ne faut pas le faire... Oui mais vous n'avez pas résisté ! Vous avez coupé vous-même les cheveux des enfants "Ça arrive, même quand il n'y a pas de confinement, explique Claire, coiffeuse à domicile de Triskell'hair, dans le sud-Finistère, en général les parents le font une fois ou deux, et ils ne recommencent plus !"

Pas plus facile sur cheveux frisés

Il faut dire que la coiffure, c'est un art, et un métier ! "On peut penser que c'est plus facile sur les cheveux frisés, ajoute la professionnelle, que les erreurs se voient moins, mais parfois ils remontent beaucoup quand on les coupe. Les cheveux raides, eux, ne pardonnent pas la moindre erreur !"

Ne pas trop couper

Si vraiment vos enfants ont les cheveux qui tombent dans les yeux, vous pouvez "couper un petit peu, mais vraiment léger, _ne pas faire trop court_, si vous voulez que ce soit rattrapable ensuite !"

Attention aux couleurs

Enfin, la professionnelle alerte sur les dangers des produits de teinture et de décoloration, qui doivent être utilisés dans les règles de l'art. "Il y a toute une chimie dans la décoloration, décrit Claire, un blond polaire par exemple peut vite tourner au jaune si vous utilisez un mauvais produit. Si vous voulez être jaune poussin, c'est le moment ! Il vaut mieux privilégier des sprays qui partent au shampoing plutôt que des couleurs à l'ammoniac."

Le mot d'ordre est donc la patience. Même si votre coiffure n'est pas parfaite, vous ne croisez pas grand monde en ce moment... Et les coiffeurs seront ravis de vous retrouver quand ils pourront reprendre leur activité !