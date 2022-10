Coupe de France de football : l'USO éliminée aux tirs aux buts par Avoine (N3)

Après leur première défaite en championnat de National mercredi à Sedan, les footballeurs orléanais espéraient se rassurer en Coupe de France, sur le terrain d'Avoine, en Touraine, qui évolue en National 3 (deux divisions en-dessous). C'est raté : ils ont été éliminés aux tirs au but.

ⓘ Publicité

Orléans encore rejoint après avoir ouvert le score

Après une domination stérile en première période, l'USO ouvrait le score à la 65ème minute grâce à une tête de Nicolas Saint-Ruf sur corner. Mais dans la foulée, les Orléanais renouaient avec leur habitude : reculer après avoir ouvert au score, pour concéder l'égalisation : 1 partout à la 79ème minute. C'est la 6ème fois consécutive cette saison que l'USO subit un tel scénario.

Les Orléanais avaient beau multiplier ensuite les occasions, avec notamment une frappe sur la barre de Liamine Mokdad, le score ne bougeait plus et il fallait s'en remettre à l'épreuve des tirs aux buts (il n'y a plus de prolongations en Coupe de France). Dans une séance totalement folle où même les gardiens de but ont dû tirer, l'USO s'est finalement incliné 7 à 8.

St Pryvé, qualifié logique aux dépens d'Olivet

Dans les autres rencontres qui concernaient des clubs du Loiret, il n'y a pas eu d'exploit pour Amilly (R1), largement battu par Châteauroux (National) 1-5 ; pas d'exploit non plus pour Châteauneuf-sur-Loire (N3), qui s'est incliné à Bourges (N2) 1-5. Enfin, St Pryvé (N2) s'est logiquement imposé dans le derby loirétain à Olivet (R2) sur le score de 5-1. Les Pryvatains seront donc les seuls représentants du Loiret pour le 7ème tour de la Coupe de France, marquée par l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, et dont le tirage au sort aura lieu mercredi.