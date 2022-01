Coupe de France : l'accès au stade et au centre-ville de Reims interdit pour les supporters du SC Bastia

Alors que le Stade de Reims accueille le SC Bastia ce samedi 29 janvier pour les huitièmes de finale de la Coupe de France de football (18h30), la préfecture de la Marne a publié jeudi 27 janvier un arrêté pour interdire aux supporters corses l'accès au stade et au centre-ville de Reims. "Considérant que le 13 février 2016, en marge de la rencontre opposant le Stade de Reims au SC Bastia, d'importants heurts ont éclaté entre supporters corses et forces de l'ordre", l'arrêté précise que "l'accès au stade Delaune est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du SC Bastia".

L'accès au centre-ville de Reims interdit

L'accès à un large périmètre du centre-ville (26 rues et boulevards) est également interdit ce samedi 29 janvier aux supporters corses "entre 10h et 23h59". Le préfet de la Marne justifie son arrêté par "un antagonisme important entre les ultras rémois et les ultras bastiais" et l'"historique" entre les deux clubs. C'est en effet la première fois que les deux clubs se rencontrent depuis les heurts dans le centre-ville de Reims qui avaient eu lieu le 13 février 2016, en marge d'un match de Ligue 1 de football entre le Stade de Reims et le SC Bastia.

L'affaire Maxime Beux, le supporter corse éborgné

A la suite de ces heurts, sept supporters du SC Bastia avaient été poursuivis par la justice pour outrage, rébellion et violences envers les forces de l'ordre, et condamnés à des peines d'amende. Et c'est lors de ces évènements du 13 février 2016 que l'un des supporters corses, Maxime Beux, a été grièvement blessé et a perdu l'usage d'un oeil. Affaire pour laquelle un policier de Reims est renvoyé devant les Assises pour "violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une mutilation permanente".