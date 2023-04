Coupe de France: à Nantes et agglomération, des clins d'oeil aux Canaris avant la finale

Even et Paul du Leclerc Atout Sud de Rezé, devant la déco "légumes" spéciale finale de la Coupe de France.

Ce samedi 29 avril, le FC Nantes retrouve le stade de France, un an après sa victoire en finale de la Coupe de France, face à Nice (succès 1-0). Cette fois, l'adversaire s'appelle Toulouse. À quelques jours de ce grand rendez-vous, dans l'agglo de Nantes, commerçants et collectivités font des petits clins d'œil aux joueurs d'Antoine Kombouaré. Un moyen de leur dire qu'en pays nantais, on est derrière son équipe.

ⓘ Publicité

Le centre-ville petit à petit se pare en jaune et vert

Depuis ce début de semaine, tous les soirs, le logo du club est projeté sur les remparts du château. Des drapeaux sont aussi installés tout à côté, mais aussi place Graslin, devant la mairie. En fin de semaine, d’autres doivent venir décorer les vitrines de certains commerçants du centre-ville nantais.

Devant le château, des drapeaux pour encourager le FC Nantes. © Radio France - Céline Loizeau

Il y a aussi ce tram sur la ligne 1 : difficile de le rater, avec ces rames aux couleurs du FC Nantes. Du jaune et du vert.

Ligne 1 du tram, ces rames aux couleurs du FC Nantes. En circulation jusqu'au 3 mai. © Radio France - Céline Loizeau

Des poivrons jaunes et verts

À Rezé, Leclerc Atout sud, aux rayons fruits et légumes également, la finale s’invite. En tête de gondole, poivrons jaunes et verts pour le FC Nantes et pour Toulouse "c'était un peu plus compliqué, car c'et la Ville rose. On a réussi à trouver de l'aubergine Arlequin, blanche et violette. Avec un peu de poivron rouge", explique Paul, l'un des employés à l'origine de cette déco. Violet, blanc, rouge, les couleurs du Téfécé. C'est Bruno, un autre employé, qui chez lui a créé les logos.

Pascal You, le chef de rayon, a encouragé ses employés "des jeunes qui aiment le sport en général (...) C'est pour donner un peu de bonne humeur au rayon, de la couleur et au travers de l'événement, on crée une petite dynamique : les enfants viennent se faire prendre en photo devant, avec les parents, c'est sympa." Lui, comme Paul, aiment à rappeler que l'an passé, dans le magasin, il y avait déjà eu une déco pour la finale Nantes/Nice et que cela avait porté chance aux Canaris.

À Basse-Goulaine, dans un autre centre commercial, la Coupe est déjà en place, création d’une chocolatière.