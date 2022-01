Coupe de France : Bergerac aux couleurs de son club qui reçoit Saint-Étienne dimanche

Commerces en bleu et rouge, pont illuminé, vente de places et exposition du trophée... En cette semaine de huitième de finale de Coupe de France contre Saint-Étienne, la ville de Bergerac commence à encourager le petit poucet du BPFC.

Dans le centre-ville de Bergerac, près de l'église, une vitrine sur deux, à vue de nez, s'est parée de rouge et bleu, les couleurs du club. Les commerçants ont sorti ballons de baudruche, tee-shirts ou ballons pour exposer leur soutien au BPFC, qui reçoit Saint-Étienne, dimanche, en 8e de finale de Coupe de France. Le résultat d'un concours lancé par le club, qui a fourni certains équipements, pour élire la plus belle vitrine rouge et bleu de la ville.

À ce petit jeu-là, certains s'en sortent bien, comme cet opticien qui a écrit sur sa vitrine le nom des joueurs du BPFC. Chez la concurrence, Coralie a récupéré "des tee-shirts, des ballons" et même "crampons et shorts", prêtés par un de ses clients footballeurs. Elle espère maintenant gagner le concours lancé par le BPFC sur Facebook, qui permet à la boutique de remporter le statut de parrain du match. À côté, dans un magasin de vêtements, "le tee-shirt rouge appelle un peu les clients. Et puis les gens nous demandent où l'acheter", dit le patron Christophe.

De l'engouement dans les vitrines, et aussi un peu en ville, un Vieux-Pont illuminé en rouge et bleu... "Les gens en parlent, ils l'ont vu à la télé", relève Patrick, en buvant son café dans une brasserie elle aussi décorée. "Je les suis, je les soutiens, c'est formidable ce qu'ils font". Pour lui, ce 8e de finale est "plié d'avance. Ça va être un évènement de faire tomber Saint-Étienne", dit-il, optimiste.

On ne va pas y aller parce que c'est à Périgueux. Ça aurait été à Bergerac, on y serait allé

Sa voisine d'en face prévoit quant à elle une victoire 2-0 de Saint-Étienne. Mais il faut dire que Françoise est "Stéphanoise jusqu'au bout des ongles. En 1976, quand ils ont perdu la finale de la Coupe des clubs champions, j'ai pleuré, j'avais 11 ans. Je peux vous citer l'équipe par cœur", sourit-elle. Et pourtant, elle ne sera pas dans les tribunes du stade Francis-Rongiéras. "On ne va pas y aller parce que c'est à Périgueux. Ça aurait été à Bergerac, on y serait allé avec plaisir".

Son voisin Joël est d'accord, lui qui a assisté aux deux derniers tours de Coupe de France à Gaston-Simounet. "C'est dommage que ça se fasse à Périgueux, l'engouement aurait été autre à Bergerac. En plus il y a toujours eu une rivalité, même en rugby".

La Coupe de France à Creysse vendredi après-midi

Et le rugby, justement ? Dans cette ville où l'US Bergerac, en Fédérale 2, attire plus de monde que le BPFC, certains irréductibles observent le parcours des footballeurs avec détachement. Comme Dominique, qui boit un café en terrasse avec ses amis rugbymen et qui voit les footballeurs comme "des enfants gâtés qui font trop de comédie". "C'est agréable, au moins pour la ville. Mais ça va pas tarder à s'arrêter", sourit-il. Pour eux, l'évènement du week-end, c'est le derby du ballon ovale, samedi entre Bergerac et Belvès.

En attendant, c'est bien pour le football que le cœur de la ville va battre samedi. Des places, parmi les 500 en plus accordées par la préfecture, seront vendues au marché de Bergerac dans la matinée, ainsi qu'au E.Leclerc La Cavaille, au marché de la place, et à l'Intermarché de Creysse. Ce dernier accueillera, ce vendredi entre 13 et 16 heures, le trophée de la Coupe de France. Privilège de petit poucet.