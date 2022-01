Coupe de France de foot : les places pour Bergerac / Saint-Etienne en vente à partir de lundi

On connaît la date ou plutôt les dates de mise en vente des billets pour assister à la rencontre de coupe de France de football entre Bergerac et Saint-Etienne le dimanche 30 janvier au stade Francis Rongieras de Périgueux en Dordogne. La billetterie ouvre le lundi 17 et le mardi 18 janvier pour les abonnés, les licenciés et pour les sponsors. Elle ouvrira, ensuite, pour le grand public et sous conditions, probablement à partir du mercredi 19 janvier, « sous réserve qu’on ait reçu les places » dit le club.

Il devrait y avoir environ 2.800 places à vendre mais le nombre n'est pas encore arrêté.

Si vous êtes abonnés, licenciés ou sponsors du BPFC

La billetterie ouvre ce lundi 17 janvier uniquement pour les abonnés, les licenciés et les sponsors du BPFC.

Vous n'êtes pas affilié au BPFC

Si vous souhaitez assister à la rencontre des 8e de finale de coupe de France. Des billets seront probablement être mis en vente à partir du mercredi 19 janvier, mais sous forme de package : le billet du match + un abonnement pour la mi-saison, soit un package à 50 euros pour la petite tribune, 70 euros pour la tribune d'honneur.

Les places pourront être achetées à la FNAC de Bergerac, avenue de la Résistance, à partir du mercredi 19 janvier, entre 11h et 14h et entre 17h et 19h.

Si et seulement si ces places ne trouvent pas preneurs, elles seront vendues seules, sans l'abonnement pour la mi-saison précise le club de Bergerac dans un communiqué.