Coupe de France - Bergerac-Lille : les supporters des Girondins et du LOSC interdits de séjour à Libourne

La préfecture de Nouvelle Aquitaine a décidé de classer "à risques" le match de Coupe de France Bergerac-Lille qui doit avoir lieu jeudi soir à Libourne. Une décision qu'elle justifie par les antagonismes entre supporters bordelais et lillois.

La décision a été communiquée ce mercredi dans l'après-midi : alors que Bergerac affronte Lille ce jeudi soir en 8e de finale de la Coupe de France, le déplacement des supporters des Girondins de Bordeaux et ceux du LOSC est interdit à Libourne, dans le centre-ville, et aux abords du stade Jean-Antoine Moueix à partir du mercredi 1er mars à midi et jusqu'au vendredi 3 mars à midi, soit 48 heures au total.

Des antagonismes importants

La préfecture estime que les antagonismes entre les supporters des deux clubs habitués à en découdre, sont tels, qu'ils justifient une telle interdiction. En décembre dernier, à l’occasion du match de Ligue 1 entre Bordeaux et Lille, une quarantaine de membres de la Losc Army, s’étaient regroupés dans le quartier des Chartrons à Bordeaux en vue de se battre avec une soixantaine d’Ultramarines. Ils avaient été interceptés et placés en garde à vue par les forces de l’ordre.

Une décision qui gâche la fête

De leur côté, les supporters des UltraMarines parlent d'une décision de nature à gâcher la fête du foot qu'est la Coupe de France. Romain Manci, l'un de leurs porte-paroles, estime même qu'il s'agit d'une décision "bête et grotesque."

Les supporters précisent aussi en souriant qu'ils ont d'autres déplacements à préparer en cette fin de semaine.