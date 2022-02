Coupe de France : Bergerac met en vente ses billets pour les quarts de finale

Depuis ce vendredi 4 février, midi, vous pouvez acheter des places pour assister au match des quarts de finale du BPFC, annonce le club de Bergerac. Il affronte Versailles, mercredi 9 février prochain dans cette nouvelle étape de la Coupe de France. Pour le moment, Versailles n'a pas indiqué sa volonté de faire appel de la décision de jouer le match à Périgueux. Il a jusqu'à ce vendredi soir pour le faire dans les délais impartis.

Bergerac est à deux matchs et deux victoires de la finale au Stade de France. Les billets sont vendus entre 16,50 euros en petite tribune et 22 euros en tribune d'honneur.

Dès ce vendredi, sur internet et dans certaines enseignes partout en France

Les billets sont en vente sur internet, sur le site Francebillet, il sera également possible d'en acheter dès ce vendredi midi dans les magasins Géant, Intermarché et Sytème U, Fnac partout en France.

Dans les magasins du Bergerac dès samedi

Dans le Bergeracois, pour trouver des billets au Leclerc La Cavaille et à l'Intermarché de Creysse, il faudra attendre samedi 5 février après-midi.

Au BPFC pour les licenciés à partir du lundi 7 février

A partir de ce lundi 7 février, la vente des billets se fera au siège du club de foot de Bergerac mais uniquement pour les licenciés, les abonnés et les partenaires du club.

Ce quart de finale de Coupe de France se jouera à Périgueux mercredi 9 février prochain, dans le stade Francis Rongiéras. Cette fois, il n'y a plus de jauge dans le stade, il peut accueillir jusqu'à 10.000 spectateurs. Pour se rendre sur place, la mairie et l'agglo de Bergerac mettent en place gratuitement des bus et des mini-bus pour les supporters bergeracois avec un départ à 15h15 et 15h30. Il faut s'inscrire en ligne, ici.