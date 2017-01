Coupe de France de football: le match de Bergerac contre Lens devrait se jouer à domicile ou à Périgueux

On ne sait toujours pas où se jouera le 16ème de finale de la coupe de France de football entre Bergerac et Lens. Le club et la mairie de Bergerac souhaitent que le match se joue à Bergerac.

A peine remis du tirage au sort des 16èmes de finale de la coupe de France de football qui e eu lieu hier soir dimanche à Lyon, les dirigeants du Bergerac-Périgord-football club doivent se mettre au travail. Et le premier problème à résoudre est celui du lieu du match. Bergerac recevra le RC Lens c'est une certitude mais où c'est une autre question. Impossible de recevoir au stade de foot de Camp Réal, trop petit, mais le stade de rugby Gaston Simounet pourrait faire l'affaire.

Fauvel et Garrigue d'accord pour que le match se joue à Bergerac

C'est en tous cas ce que souhaitent le président du BPFC Christophe Fauvel et le maire de Bergerac Daniel Garrigue. Les deux hommes se rencontrent d'ailleurs ce lundi après-midi pour finaliser le dossier. La mairie de Bergerac va donc adresser officiellement la demande à la fédération française de football. La fédération enverra ensuite une délégation pour visiter le stade et ses infrastructures pour déterminer si il peut ou non être homologué pour recevoir une telle rencontre.

300 supporters du RC Lens devraient faire le déplacement

La FFF va tout passer au crible, la capacité d'accueil du stade, 5000 personnes, ses dimensions, les vestiaires, les parkings et les mesures d'encadrement du public. Le Racing Club de Lens est une équipe de ligue 2 pour laquelle les mesures de sécurité sont moins draconiennes que pour certaines équipes de ligue 1. On se souvient que l'année dernière pour les 8èmes de finale, le match Trélissac-OM s'était joué à Bordeaux. Même si les supporters lensois sont très réputés pour leur ferveur, il n'y a pas d'ultras parmi eux. 300 supporters ch'tis pourraient faire le déplacement en Dordogne.

Si le stade de Bergerac n'est pas homologué le match pourrait se jouer à Périgueux

Reste que rien n'est encore joué et que le stade bergeracois pourrait ne pas être homologué. Il faut donc trouver une solution de repli. Le stade de Libourne faisait partie des hypothèses mais Christophe Fauvel, le président du BPFC " préfère que le match se joue en Dordogne". Il a donc rencontré ce lundi matin le maire de Périgueux à ce sujet. Antoine Audi lui a donné son accord. En cas de non homologation du stade Gaston Simounet, le match pourrait se jouer au stade Francis Rongiéras de Périgueux qui dispose lui d'une capacité de 10 000 personnes.

Pour la date exacte du match il faudra également encore attendre. C'est le diffuseur, en l'occurrence Eurosport, qui décide. Ce sera le mardi 31 janvier ou le mercredi 1er février.