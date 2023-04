Coupe de France de football : où se cache le trophée remporté en 1957 par le TFC ?

Le TFC rêve de ramener à Toulouse un deuxième trophée de la Coupe de France de football. France Bleu Occitanie vous fera vivre un après-midi de folie entre la demi-finale de Champions Cup du Stade Toulousain et la finale de la Coupe de France, samedi 29 avril. Les Violets n'ont remporté qu'un seul trophée, c'était en 1957. Une victoire au stade Yves-du-Manoir de Colombes face à Angers 6 buts à 3. La finale la plus prolifique de l'histoire de la Coupe de France. Mais le trophée n'est pas dans les vitrines du TFC, il a disparu...

Dernière trace du trophée : derrière les arcades du Capitole

Didier Pitorre, historien du TFC, a mené l'enquête il y a quelques temps il est parti à la recherche du trophée, il a perdu sa trace rue Mirepoix, raconte-t-il à France Bleu Occitanie : "La coupe a trôné à l'ancien siège du TFC, dans le centre-ville et chez un partenaire de l'époque, rue Mirepoix, une rue parallèle derrière les arcades du Capitole. Elle était chez un équipementier d'armes et de cartouches de chasse, d'anciens supporters l'ont vu trôner durant quelques années dans la vitrine, puis elle a disparu. Le siège du TFC a déménagé et la Coupe a disparu. Est-elle dans un carton, dans un grenier, quelqu'un l'a-t-il fait fondre pour récupérer l'argent ?"

Après avoir remporté cette Coupe de France à Colombes face à Angers le 26 mai 1957, les Toulousains arrivent à la gare Matabiau quelques jours plus tard, presque dans l'anonymat. À l'époque, ça ne déclenche pas l'emballement du public.

Le trophée est-il chez un particulier qui se fait discret et l'admire tous les matins en se levant ? "Dans ce cas, il a une chose à faire, le 29 avril, la ramener au Capitole" propose Didier Pitorre, pour enfin garnir l'armoire à trophée au Stadium.