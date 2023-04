Coupe de France : en gare de Nantes, supporters et personnel prêts pour la finale

Difficile de les rater quand on arrive en gare de Nantes. Ici ou là, de petits groupes de personnes, écharpe jaune et verte autour du cou. Celle des joueurs du FC Nantes, qui, ce soir, au stade de France, vont tenter de conserver leur trophée. Ils l'avaient emporté, le 7 mai 2022, en battant Nice (1-0). Ce soir, l'adversaire s'appelle Toulouse.

Micheline et Magali, à quelques minutes de monter dans le train pour Paris. Avec l'écharpe de la finale. © Radio France - Céline Loizeau

"Il va y avoir de l'ambiance dans le train et dans le stade" pour Magali

Ce samedi matin, scrutant le tableau des départs, Micheline, 83 ans, et Magali, 55 ans, ont avec elle justement l'écharpe de cette finale : avec le jaune et vert nantais et le violet du Téfécé. L'an passé, elles n'avaient pas pu avoir de place pour assister au match au stade, alors, là, elles sont "heureuses", confie Magali. "Il va y avoir de l'ambiance et ça va démarrer dès le voyage dans le train", pense-t-elle. Micheline, qui se déplace moins depuis qu'elle est veuve, a le sourire aux lèvres, impatiente de voir ce grand stade, son équipe : "je suis une enragée", avoue-t-elle, pleine de malice.

On croise aussi Brigitte, 70 ans, la fille d'André Strappe, ancien international français et joueur du FC Nantes dans les années 60. "Depuis, je suis le club et je ne pouvais rater cette finale." Impossible de la rater : chapeau, tee-shirt, pantalon, chaussures, c'est jaune et vert de la tête aux pieds. Et Brigitte a le sens du détail : même les lacets sont aux couleurs du club.

Brigitte, 70 ans, et comme sa tenue l'indique, supportrice du FC Nantes. © Radio France - Céline Loizeau

Des agents SNCF avec l'écharpe jaune et verte

Adeline, 40 ans, elle a aussi une écharpe FC Nantes. Alors, forcément, on se dit qu'elle file aussi au stade de France. "Mais, non, je vais à l'aéroport pour un vol vers Tahiti. C'est mon cadeau de mes 40 ans, mais je vais retrouver des copains d'études et certains sont de Bordeaux, d'ailleurs en France, et je veux leur montrer que je suis fière d'être nantaise."

Sur le chemin qui va la conduire à Tahiti, pas de passage par le stade de France, mais Adeline voulait montrer sa fierté d'être nantaise en ce jour de finale. © Radio France - Céline Loizeau

Stéphane, agent SNCF, contrôle les billets du TGV de 10h42, direction... Paris, bien sûr. Il a son gilet rouge, sa casquette SNCF, mais aussi l'écharpe et même un pull avec une manche jaune et une autre verte. "On a demandé à notre direction si quelque chose était prévu pour faire un petit clin d'œil au club. Et voilà nos écharpes." Une fois sa journée terminée, Stéphane sautera lui aussi dans un train : "j'ai la chance d'avoir pu avoir une place pour la finale !"

Lecture en ce jour de finale. © Radio France - Céline Loizeau