Coupe de France (F) : le TFC corrigé par les stars du PSG

Dimanche après-midi, les filles du TFC ont affronté le PSG pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France. L'addition est salée : 11-0 en faveur des Parisiennes.

Un écart de niveau logique : Paris est leader du championnat de France, et fait partie des meilleures équipes d'Europe. Le TFC évolue deux divisions en-dessous, avec les amateurs de la Division Honneur. Le défi physique et technique était impossible à remporter...

Trop grand, trop rapide, trop précis... Les Tourangelles ont été débordées dès les premières minutes de ce huitième de finale. 11-0, c'est le résultat logique d'une confrontation entre des amateurs et le top niveau européen...

"Qu'on soit débordés, déséquilibrés, dribblés, c'est normal, c'est plus fort, c'est plus costaud. Difficile de jouer contre des professionnelles qu'elles voient à la télé... Il y a quand même un écart de niveau, elles sont allées au bout d'elles-mêmes." Xavier Lecomte, entraîner des filles du TFC

Mais pas de honte à avoir pour les Tourangelles... Cette lourde défaite couronne un très beau parcours en Coupe de France : le TFC a en effet surpris deux équipes de deuxième division pour arriver jusqu'aux huitièmes : Le Mans (32èmes de finale) et Aurillac (premier tour).

"C'était un match très compliqué. On a tout donné, on a pas de regrets. Bien sûr il y avait beaucoup de pression... On a essayé de jouer en bloc bas, faire des contres... Ça n'a pas marché, mais c'était une bonne expérience." Laure Sureau, arrière centrale du TFC