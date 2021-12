Coupe de France : l'OM à nouveau face à un club amateur pour le prochain tour, l'US Chauvigny (N3)

Encore une bonne pioche pour l'Olympique de Marseille pour la coupe de France. Après avoir éliminé les amateurs du club du Cannet-Rocheville ce dimanche lors des 32e de finale (4-1), les Olympiens affronteront au prochain tour un autre club amateur, celui de Chauvigny. L'équipe évolue en National 3 comme le Cannet-Rocheville.

Attention tout de même à cette équipe qui semble bien en forme et n'a peur de rien. Les joueurs ont éliminé au 8e tour Le Havre, équipe de Ligue 2 aux tirs au but (4-3) et ce week-end ils ont battu le C'Chartres Football entraîné par Jean-Pierre Papin qui évolue en National 2.

La rencontre face à l'OM aura lieu le 2 ou le 3 janvier prochain. Chauvigny est une commune de 7.000 habitants qui se trouve dans le département de la Vienne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



