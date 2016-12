Coupe de France : la billetterie pour Granville-Angers ouvre ce mercredi soir

Après la vente privilégiée aux abonnés du club la semaine dernière, environ 1500 places sont mises en vente ce mercredi soir pour assister au match de 32es de finale de la Coupe de France entre l'US Granville et le SCO Angers. La rencontre aura lieu le dimanche 8 janvier.

Une vente de billets en deux temps cette année pour cette affiche entre Granville, le héros normand de l'édition passée, et Angers, club de Ligue 1. Après une vente privilégiée la semaine dernière pour les abonnés du club (il sont 130 environ), la billetterie s'ouvre au grand public ce mercredi soir. Environ 1500 places sont mises en vente. "On n'a pas encore toute les données, car il faut prendre en compte les officiels et les supporters d'Angers aussi. Mais ça devrait tourner autour de ce chiffre", résume Stéphane Barbier, le secrétaire général de l'US Granville. ça se passe au club house du stade Louis-Dior de Granville, entre 17 heures et 20 heures. Deux places maximum par personne.

"L'année dernière, on a fait des erreurs. On n'était pas préparés à gérer toute cette organisation. C'est pour ça qu'on a fait une prévente pour nos abonnés et nos licenciés", explique Stéphane Barbier. Le club espère avoir un stade "à guichets fermés", ajoute le responsable administratif.

Une Ligue 1 à Dior, une première

En ce qui concerne le prix, comptez 30 euros pour une place en tribune non couverte et 12 euros en pourtours. Ces derniers temps, de nombreux internautes ont réagi sur les réseaux sociaux en disant que c'est trop cher.

Du côté du club, on répond que c'est "la première fois que le stade Louis-Dior accueille une équipe de Ligue 1". "La décision a été prise en comité directeur. Il y a eu un débat. L'an dernier, pour Bourg-en-Bresse, équipe de Ligue 2, c'était 25 euros en tribunes, 10 euros en pourtours. [...] Quelque soient les prix, il y aurait eu des mécontents : si on avait mis les places à 10 euros, il y aurait eu des centaines de personnes qui auraient hurlé car elles n'auraient pas eu de place", commente Stéphane Barbier. Ajoutez à cela un cahier des charges de la Fédération très pointilleux, notamment en terme de sécurité.

Encore 200 places en tribune secondaire à Avranches

Du côté d'Avranches, l'autre représentant manchois encore en lice pour ces 32es de finale, sur les 1700 places en tribunes, il ne restait plus qu'environ 200 places en secondaire (10 euros la place, non couverte, côte piscine) mardi soir. La principale étant d'ores et déjà pleine. Restent les pourtours (5 euros). Le président Gilbert Guérin table sur "3000 à 3500 spectateurs" pour pousser les Manchois face à Laval.

Notez que ces deux rencontres de Coupe de France, Avranches-Laval (vendredi 6 janvier, 21 heures) et Granville-Angers (dimanche 8 janvier, 17 heures) seront à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Cotentin.