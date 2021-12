L'US Chauvigny a annoncé ce vendredi l'ouverture de la billetterie pour le 16e de finale de Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. Les places seront à acheter le mercredi 29 et le jeudi 30 décembre dans deux points de vente physiques à Chauvigny et Limoges.

Coupe de France : la billetterie pour US Chauvigny-OM ouvrira mercredi et jeudi

Les places seront vendues mercredi et jeudi.

A vos tickets ! Les places pour le 16ème de finale de Coupe de France entre l'US Chauvigny et l'Olympique de Marseille vont être mises en vente ce mercredi 29 et ce jeudi 30 décembre. Le club poitevin l'a annoncé ce vendredi sur son compte Facebook. Les précieux sésames seront à retirer dans deux points de vente physiques : à Chauvigny et à Limoges. L'USC n'évoque pas de vente en ligne dans son post.

Comme nous l'annoncions lundi, trois tarifs vont être proposés. 20 euros pour la tribune de face, 30 euros pour le virage sud et 40 euros pour la tribune honneur. Le club de Chauvigny communiquera les horaires et lieux pour retirer les billets en début de semaine prochaine. Des places d'autocar vont également être mises en vente pour rallier le stade de Beaublanc depuis Chauvigny.

Le post Facebook de l'US Chauvigny à propos de la billetterie du 16e de finale contre l'OM. © Radio France - Thomas Vichard

On saura lundi si le match est bel et bien maintenu dans le Limousin. Des rumeurs ont fait état ces derniers jours d'une délocalisation de la rencontre à Marseille pour des questions de sécurité dans le stade et de mobilisation des forces de l'ordre. Mais selon le maire chauvinois, Gérard Herbert, le match devrait bien se jouer à Limoges.