Coupe de France : la finale entre Rennes et le PSG sera arbitrée par Ruddy Buquet

L'arbitre international Ruddy Buquet a été désigné par la Fédération française de football pour diriger la finale de la Coupe de France entre Rennes et le PSG, le samedi 27 avril au Stade de France. Il s'agira de la première finale de Coupe de France de sa carrière.

Rennes, France

La Fédération française de foot a annoncé, ce jeudi, le nom de celui qui arbitrera la finale de la Coupe de France entre le Stade Rennais et le PSG au Stade de France, le samedi 27 avril. Il s'agit de Ruddy Buquet.

L'arbitre international de 42 ans (Ligue des Hauts-de-France) dirigera ainsi la première finale de Coupe de France de sa carrière. Cette saison, Ruddy Buquet a arbitré deux matches du PSG en Ligue 1, à Monaco et contre Bordeaux. Il a également dirigé le 13 janvier dernier, le derby Nantes-Rennes, remporté 1 à 0 par le Stade Rennais.

Pour la finale, Ruddy Buquet sera assisté de Guillaume Debart (Ligue des Hauts-de France) et de Julien Pacelli (Ligue de Corse). Jérôme Miguelgorry (Ligue Nouvelle-Aquitaine) sera le quatrième arbitre, tandis que Clément Turpin (Ligue Bourgogne Franche-Comté) et Thomas Léonard (Ligue du Grand Est), respectivement arbitre-assistant vidéo et arbitre-assistant vidéo auxiliaire, compléteront l’équipe arbitrale.