Coupe de France : la préfecture de police de Paris interdit le rassemblement prévu par la CGT

La préfecture de police de Paris a publié un arrêté ce vendredi 28 avril, à la veille de la finale de la Coupe de France de football entre Nantes et Toulouse. Le document interdit le rassemblement syndical aux abords du Stade de France, organisé par la CGT. Pour contester la réforme des retraites, l'intersyndicale de Seine-Saint-Denis souhaitait distribuer 30.000 cartons rouges et 10.000 sifflets pour une opération "carton rouge", alors qu' Emmanuel Macron a prévu d'assister à ce match , comme le veut la tradition pour un président de la République.

Pour justifier sa décision d'interdire le rassemblement, la préfecture de police de Paris expose plusieurs motifs :

Non-respect des trois jours francs pour déclarer un rassemblement.

Possible perturbation d'une manifestation sportive, car les sifflets sont interdits dans les enceintes sportives pour ne pas perturber l'arbitrage.

Le souhait d'éviter toute politisation d'un évènement sportif.

La préfecture de police souligne "les problématiques sérieuses de gestion de foule" que vont provoquer à la fois l'organisation de la finale et ce rassemblement, "au même endroit et aux mêmes horaires". La coexistence des deux événements, selon les autorités, "ne peut qu'exposer les personnes à des risques pour leur sécurité, notamment en cas de mouvement de foule".

Concernant le risque de "politisation" de la finale de Coupe de France, la préfecture de police explique que "des groupes de supporteurs ont annoncé être opposés à toute forme de politisation du match et opposés à l'usage de ces matériels". L'arrêté pointe aussi le "risque sérieux" d'avoir dans le stade ou aux abords de l'enceinte sportive des "supporters déterminés et radicaux", qui s'en prendraient alors aux personnes qui participent au rassemblement de l'intersyndicale.

CGT 93 va contester l'arrêté en justice

La CGT 93 a réagi quelques minutes après la publication de l'arrêté. Elle compte contester le document devant la justice administrative en déposant un référé-liberté, a appris franceinfo auprès du syndicat.

Le rassemblement a été déclaré par la CGT 93, FO 93 et Solidaires. Les trois organisations souhaitaient distribuer des tracts contre la réforme des retraites entre 16h et 21h place des Droits de l'Homme à Saint-Denis et aux sorties des RER B et D, et de la ligne de métro 13.

L'arrêté de la préfecture de police de Paris :

