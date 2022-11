Coupe de France : le carton d'Amiens (10-0) contre les amateurs martiniquais du Lamentin

La hiérarchie a été totalement respectée ! Au 8e tour de la Coupe de France, les professionnels amiénois de Ligue 2 ont terrassé les amateurs martiniquais du Lamentin (R1) en s'imposant 10 buts à 0. Après quatre défaites de suite en championnat, les joueurs de Philippe Hinschberger se sont un peu rassurés avant la trêve de la Coupe du Monde.

Festival offensif

Les Picards ont imposé leur rythme d'entrée et ouvert le score assez rapidement (17e) grâce à Papiss Cissé. L'attaquant sénégalais a inscrit un triplé. Et les autres joueurs offensifs ont aussi participé au festival, Gaël Kakuta, Jessy Benet et Tolu, muet depuis la mi septembre ont marqué chacun deux fois. Matthéo Xantippe a également inscrit un but.

Les Amiénois seront fixés sur le nom de leur adversaire des 32e de finale de Coupe de France ce lundi. Les matches auront lieu les 7 et 8 janvier. D'ici là, les joueurs de Philippe Hinschberger sont en vacances jusqu'au 2 décembre. L'ASC partira en stage au Maroc avant la reprise de la Ligue 2 le 26 décembre.