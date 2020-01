Coupe de France : le match entre St-Pryvé St-Hilaire et Monaco se jouera à guichets fermés !

Les 6.500 places ont été vendues en quelques jours ! Il n'y a donc plus aucun billet à vendre depuis lundi soir pour le match des 16èmes de finale de Coupe de France de football entre St-Pryvé St-Hilaire (N2) et Monaco (Ligue 1), le 20 janvier. Le match se jouera au stade de la Source, à Orléans.

Les co-présidents de St-Pryvé St-Hilaire Jean-Pierre Augis et Jean-Bernard Legroux encadrent le coach Baptiste Ridira, en studio à France Bleu Orléans

Lundi 20 janvier prochain, le stade de la Source à Orléans sera plein à craquer : les 6500 billets en vente ont tous été vendus ce lundi soir, indique le club de St-Pryvé St-Hilaire (Loiret) qui recevra l'AS Monaco (Ligue 1) en seizièmes de finale de la Coupe de France de football.

5000 places avaient été vendues sur internet le week-end dernier. Les 1500 dernières places ont trouvé preneurs, ce lundi, au guichet du stade du Grand Clos à Saint-Pryvé Saint-Mesmin (entre 16h et 19h).

Les premiers étonnés sont les co-présidents de Saint-Pryvé Saint-Hilaire : Jean Pierre Augis et Jean-Bernard Legroux, qui étaient invités de Tribune 100% St-Pryvé St-Hilaire, émission exceptionnelle ce lundi sur France Bleu Orléans. Pour Jean-Pierre Augis, "ça fait chaud au cœur, on ne s'y attendait pas forcément, comme le match était un lundi à 21h. On jouera à guichets fermés, c'est exceptionnel, il y a un engouement qui est exceptionnel."

Et le co-président pryvatain ajoute que "contre Rennes l'an passé, on n'avait pas connu un tel engouement", St-Pryvé St-Hilaire avait été élminé par les Bretons 2/0 en 16èmes de finale de la Coupe de France, au stade de la Source à Orléans. Jean-Bernard Legroux en rigole, lui qui avait imaginé au départ joué ce match face à Monaco au stade du Grand-Clos à St-Pryvé (1800 places maximum) : "je me suis trompé !"