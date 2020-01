Coupe de France : le match St-Pryvé St-Hilaire contre Monaco se jouera le lundi 20 janvier à 20h55

C'est officiel : le match des 16èmes de finale de la Coupe de France de football entre St-Pryvé St-Hilaire (N2) et Monaco (Ligue 1) se jouera lundi 20 janvier à 20h55. C’est ce qu'annonce le club amateur. 6500 billets seront mis en vente entre 10 et 30 euros.

Orléans, France

Le club de St-Pryvé St-Hilaire l'annonce ce mercredi : le match de la Coupe de France de football contre l'AS Monaco se jouera lundi 20 janvier à 20h55, à Orléans (stade de la Source). Cette affiche entre un club amateur évoluant en National 2 et une grosse cylindrée de Ligue 1 sera donc la dernière rencontre des 16èmes de finale de la compétition (les autres se joueront les 17, 18 et 19 janvier).

Motif de cette date : le match sera retransmis à la télévision (Europsort) et c'est le diffuseur TV qui choisit, en quelque sorte. Cette date du lundi n'était pas forcément souhaitée par les dirigeants du club de St-Pryvé St-Hilaire qui auraient préféré jouer durant le week-end, pour attirer des familles notamment. France Bleu Orléans diffusera le match en intégralité sur son antenne, comme lors de match face à Toulouse.

Places de 10 à 30 euros

Les détails sur la billetterie seront connus dans la semaine : on ne sait pas à partir de quand les 6.500 places seront mises en vente, ni où on pourra les acheter. En revanche, les tarifs sont connus : de 10 euros (tribune derrière le but et pourtour du terrain) à 30 euros (tribune Ranoul). Les places en tribune Vagner seront vendues 20 euros.