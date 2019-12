Coupe de France : le match Trélissac - Marseille se jouera à Limoges

24000 Périgueux, France

C'est donc à Limoges que se jouera le match du 32ème de finale de la coupe de France entre Trélissac ( N2) et Marseille (L1) le 5 janvier prochain. Le club périgourdin l'a annoncé ce jeudi soir lors d'une conférence de presse. Le match aura lieu dans le nouveau stade de Beaublanc.

Le stade Francis Rongiéras de Périgueux trop petit

Toute la journée, les rumeurs sont allées bon train sur le stade qui serait choisi pour ce troisième match entre Trélissac et l'OM en coupe de France. Le stade de Brive était pressenti ainsi que le stade Francis Rongiéras à Périgueux. Mais Trélissac devra donc renoncer à jouer sur ses terres périgourdines en raison d'un problème de capacité d'accueil du stade de Périgueux. En 2010, le même match, déjà face à l'Olympique de Marseille, s'était joué à Périgueux et en 2016 à Bordeaux.

Le stade de Beaublanc possède une capacité de 13 000 places assises. De plus, il existe une convention entre la ville de Limoges et la ligue de football de Nouvelle-Aquitaine pour que le stade accueille au moins une fois par an une équipe de ligue 2 ou ligue 1. Les dirigeants du club de Trélissac et la mairie de Limoges s'étaient mis d'accord depuis ce mercredi. Une réunion technique entre les deux parties s'est même déroulée ce jeudi dans la journée pour visiter les infrastructures du stade.

Francis Rongiéras pas adapté