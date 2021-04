Coupe de France : le Red Star vise l'exploit face à Lyon

Le Red Star (National) affronte l'Olympique lyonnais (L1) ce jeudi 8 avril à domicile, lors des 8èmes de finale de la Coupe de France de football. L'occasion pour le club de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) de créer l'exploit et d'entrer un peu plus dans l'histoire.

Après la victoire du PSG hier soir contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, place à la Coupe de France de football ce jeudi 8 avril avec les 8ème de finales. Le Red Star (National) reçoit Lyon (L1) au stade Bauer à 19 heures.

Un maillot, une histoire

Le club de Saint-Ouen a déjà créé la surprise le mois dernier en éliminant le RC Lens. Il a l'occasion de remetttre ça ce soir face à un autre gros morceau de la Ligue 1 : l'Olympique lyonnais. Mais au-delà de l'aspect purement sportif, "l'étoile rouge" est aussi un club qui s'engage au quotidien pour les jeunes de sa ville. D'ailleurs, cette année, il a lancé l'opération "Maillot d'histoire" : comment raconter l'histoire de Saint-Ouen et de la France à travers celle du club qui vient de fêter ses 124 ans.

124 ans d'histoire

Il y a quelques jours, devant une classe de 3ème du collège Michelet, Yvan Gastaut, historien du sport, est venu raconter l'histoire du club. "Qui était le docteur Bauer ?", demande-t-il aux élèves qui l'écoutent attentivement. Dans la salle, une seule main se lève timidement pour donner la bonne réponse : "Un résistant". Yvan Gastaut développe et rappelle l'histoire de "ce médecin juif, résistant, fusillé à 32 ans".

Rino Della Negra, René Fenouillère, Eugène Maës, sont également évoqués. Autant de joueurs qui ont fait l'histoire du club et représente chacun une période bien précise de l'histoire de France et notamment de son immigration. Certains visages et des saynètes sont imprimés sur le maillot vert du club cette saison. Enfilé sur un buste en plastique, il trône sur le bureau du professeur.

Cet outil de travail, "c'est du pain béni", dit Yvan Gastaut, spécialiste de l'immigration. "Le Red Star a une histoire particulière, un parfum particulier. C'est une histoire liée au territoire, liée à Saint-Ouen avec sa dimension ouvrière et immigrée où le social est partie prenante du club".

Faire connaître l'histoire du club aux Audoniens

Pour le club cette opération doit permettre de le replacer dans la mémoire collective des habitants. "Lorsqu'on a un club qui a la chance d'avoir traversé trois siècles, c'est dommage de ne pas pouvoir faire connaître son histoire aux Audoniens", affirme Steve Marlet, conseiller du président du Red Star et ancien joueur.

Des résistants, des ouvriers immigrés, des figures communistes qui ont joué au Red Star et sont morts pour certains au front, c'est "une découverte" pour la jeune Maissara. "Je ne savais pas que le Red Star avait autant de liens avec l'histoire, les guerres mondiales et tout ça. Je ne pensais pas que c'était autre chose que du football, maintenant je vais m'y intéresser", affirme l'adolescente.

Tyler, pourtant licencié du club, a lui aussi appris des choses. Mais surtout pour le collégien, le club peut entrer encore un peu plus dans l'histoire ce soir en battant Lyon. "Ca va être un gros match pour le Red Star qui n'est pas favori, mais il y a moyen de faire quelque chose de grand".

