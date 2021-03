Coupe de France : les amateurs du FC Aubagne espèrent un exploit face aux professionnels de Toulouse (L2)

C'est un rêve pour tout joueur amateur de football : disputer un match face à des professionnels. Et c'est ce qui va arriver ce soir aux joueurs du FC Aubagne. Pour les 16èmes de finale de la coupe de France de football, ils affrontent les professionnel de Toulouse qui évoluent en Ligue 2 et jouent même la montée en championnat. Du lourd donc pour les amateurs d'Aubagne mais qui depuis plusieurs jours ont les crocs ! La pression monte raconte sur France Bleu Provence le président Lionel Jeanningros.

Je n'ai pas bien réussi à dormir cette nuit ! On a la pression depuis quelques jours. Elle est montée crescendo, on languit vraiment d'être ce soir à 21 heures ! C'est historique pour le club et un rêve pour tout le monde - Lionel Jeanningros

L'équipe est bien consciente que le défi est de taille mais la motivation est là et tout le monde espère bien créer l'exploit. On sait que la coupe de France réserve souvent de belles surprises alors pourquoi pas ce vendredi soir sur la pelouse de Martigues ? Car, malheureusement pour des raisons logistiques, Aubagne ne jouera pas vraiment à domicile mais à Martigues et sans les supporters mais le président confirme que la ferveur est bien là.

Tout le monde a joué le jeu. Les commerçants, la ville, tout le monde est derrière. On sent que la ville est avec nous et peut-être prête à recevoir les vainqueurs demain (samedi) !

Le plaisir c'est aussi celui de disputer une rencontre. En raison de la crise sanitaire les clubs amateurs ne peuvent pas jouer depuis plusieurs mois. C'est donc un bol d'air pour toute l'équipe. Un bol d'air aussi financier la coupe de France rapporte de l'argent dans les caisses. En cas de victoire le club remporte 120.000 euros et il est déjà assuré de toucher 70 000 euros de dotation de la part de la Fédération Française de Football.

Coup d'envoi de la rencontre à 21 heures. L’Olympique de Marseille de son côté sera à Perpignan de dimanche, pour rencontrer les amateurs de Canet-en-Roussillon.