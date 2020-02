Coupe de France : les avocats en grève présents au stade Bonal pour soutenir l'ASM Belfort

Quelque 120 avocats Alsaciens et Francs-comtois mobilisés contre la réforme des retraites assisteront au quart de finale de la Coupe de France entre Belfort et Rennes au stade Bonal ce mardi.

Sochaux, France

Alors qu'ils entament leur sixième semaine de mobilisation contre la réforme des retraites, des avocats de Franche-Comté et d'Alsace annoncent qu'ils seront présents au stade Bonal ce mardi pour assister au quart de finale de la Coupe de France entre l'ASM Belfort et Rennes.

Environ 120 avocats

"Le barreau de Belfort sera présent mardi avec des confrères de Besançon, Montbéliard, Mulhouse et Colmar, pour soutenir l’ASMB toujours dans le cadre de nos actions contre le projet de réforme de notre système de retraite", précise un communiqué. Les avocats seront présents avec leurs robes noires dans les tribunes.

Fin janvier, au stade Vélodrome à Marseille, quelque 600 avocats avaient déployé une banderole en plein match de football.

Reprise des audiences à Montbéliard

Réunis ce lundi à 11h en assemblée générale, les avocats du barreau de Montbéliard ont voté la reprise des audiences à compter de ce mardi. Mais ce n'est pas la fin du mouvement pour autant. "C'est une évolution du mouvement, on change les modes d'action", précise à France Bleu Me Laurence Clauss, batonnière du barreau de Montbéliard.

Les avocats du barreau de Belfort devaient décider eux-aussi de la poursuite ou non de la grève des audiences, ce lundi après-midi lors d'une assemblée générale.

On n'a toujours aucune garantie, c'est le flou

"On continue de soutenir nos instances nationales qui poursuivent le dialogue avec le gouvernement et les parlementaires", estime Me Clausse. Selon elle, rien n'a bougé, malgré plus d'un mois de mobilisation de la profession. "On n'a toujours aucune garantie chiffrée, aucun élément précis (en réponse à nos revendications), c'est le flou".

Les avocats, qui cotisent pour leur retraite à une caisse autonome, sont vent debout contre le projet de réforme qui prévoit, selon le Conseil national des barreaux (CNB), de doubler les cotisations retraite (de 14 à 28%) pour les avocats gagnant moins de 40.000 euros par an, et les pensions, actuellement au minimum de 1.400 euros net, passeraient à 1.000 euros.

"Si la réforme est maintenue en l'état, nos cotisations vont augmenter, les charges vont être trop lourdes, et certains avocats vont devoir mettre la clé sous la porte, les gens auront moins d'avocats pour les défendre", insiste Me Clauss.

Depuis le 6 janvier, les avocats ont demandé des renvois d'audience, fait des grèves du zèle en plaidant des heures ou encore multiplié les demandes de mise en liberté.