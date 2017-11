Coupe de France : les footballeurs d'Ygos réclament des maillots propres

A cause du règlement de la fédération, les joueurs amateurs du club de football d'Ygos-Saint-Saturnin craignent de devoir jouer avec des maillots sales lors de leur match de prestige du 7e tour de la Coupe de France.

"On a juste envie d'être bien habillés" résume Damien Lafargue, le capitaine du Stade Ygossais Football. Le club amateur, le dernier des Landes encore en lice en Coupe de France de football, va recevoir lors du 7e tour les professionnels du Paris FC, club de Ligue 2. Et le règlement impose aux joueurs d'Ygos de porter les mêmes maillots qu'aux tours précédents.

Les traces ne partent pas"

Problème : ces maillots sont sales. "Il y a encore des traces de terre et d'herbe sur nos shorts. La personne qui s'en occupe a dû les laver 4 fois et les traces ne partent pas" explique Damien Lafargue. Ces maillots ont déjà été portés deux fois par les joueurs d'Ygos. "Le premier match contre Cestas, on avait un terrain assez gras et les maillots ont soufferts. Et ensuite le 6e tour contre Chauray, le match a été très compliqué et le terrain était encore plus difficile donc les maillots sont vraiment très très sales."

Demande de dérogation

Le règlement est strict : ces maillots, offerts par la Fédération lors du 4e tour de la Coupe de France, les joueurs d'Ygos sont obligés de les porter jusqu'au 7e tour, qu'ils soient propres ou sales. Au vu des circonstances, le club d'Ygos demande néanmoins une dérogation. "On attend un petit geste, sachant qu'on est le dernier club landais. Je pense que des jeux de maillots, la fédération en a encore en stock" déclare Damien Lafargue. "Avec tout le monde qu'il y aura et l'engouement, on a envie de bien présenter, faire belle figure devant tous les supporters" poursuit le capitaine.

Le match aura lieu le samedi 11 novembre à 20h au stade de l'Argenté à Mont-de-Marsan. Six divisions séparent le club d'Ygos (Régionale 3) de celui du Paris FC (Ligue 2).