Coupe de France : objectif qualification pour la Berrichonne Football contre Niort

Châteauroux, France

Pour son premier match de Coupe de France cette saison, la Berrichonne Football retrouve un adversaire qu'elle connaît bien. La Berri reçoit, samedi à 15h, les Chamois Niortais. Un duel entre deux clubs de Ligue 2 qui ont déjà bataillé l'un contre l'autre cette saison. Et ça ne rappelle pas de bons souvenirs aux Castelroussins : une défaite 3-0 en Ligue 2 et une défaite 3-1 dès le premier tour de la Coupe de la Ligue. "On joue contre une équipe qui nous a déjà mis six buts en deux matchs. Il faut que tout le monde s'en rappelle et je pense que c'est le cas de tous les joueurs", explique Nicolas Usaï.

Pas d'état d'esprit de revanchard

L'entraîneur de la Berrichonne Football ne veut pas parler de revanche. Mais c'est l'occasion de montrer les progrès réalisés par son équipe. "Sur ces deux matchs, ils avaient été au-dessus de nous. On veut savoir si au mois de novembre, on est capable de combler ces manques sur un match de 90 ou 120 minutes. On était dans une période difficile. Aujourd'hui, on vient d'enchaîner deux victoires 1-0 contre Auxerre et à Valenciennes. On a pris 0 but. Au niveau de l'animation défensive, il y a eu des progrès", poursuit Nicolas Usaï.

Si la Berri va beaucoup mieux, ça n'est pas le cas de cette équipe des Chamois Niortais. Sa dernière victoire remonte au 30 août, il y a deux mois et demi. Une éternité. L'entraîneur castelroussin ne cache pas ses ambitions : il veut se qualifier pour le 8e tour de la compétition. "C'est une parenthèse par rapport au championnat mais c'est une compétition magnifique. Le 7e tour, c'est le 16 novembre. Et le 8e tour, c'est le 8 décembre. Et l'idée, c'est de jouer le 8 décembre", insiste le coach de la Berri.

Il va profiter de la rencontre pour faire tourner son effectif et donner du temps de jeu aux attaquants. Lamine Ghezali, Andrew Jung et Fantamady Diarra devraient être titulaires. "C'est toujours une opportunité pour ceux qui sont en manque de temps de jeu. Ça va leur permettre d'être performant, de marquer des points et de créer une émulation au sein de l'équipe", explique Nicolas Usaï.