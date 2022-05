Coupe de France : où voir la finale du FC Nantes si vous ne pouvez pas aller au Stade de France

Le Stade de France sera plein, ce samedi, pour la finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et Nice. Si vous ne pouvez pas y aller, voici quelques idées pour encourager les Canaris avec d'autres supporters.

Il y aura plus de 20.000 supporters du FC Nantes, ce samedi au Stade de France pour la finale de la Coupe de France face à Nice. Les autres pourront écouter le match sur France Bleu Loire Océan, le voir chez eux à la télé, ou alors, pour une ambiance plus festives, retrouver d'autres fans des Canaris devant un écran géant. Voici une liste, non exhaustive, pour vivre la finale à plusieurs.

À Nantes, sur les cours Saint-Pierre et Saint-André

Comme en 2000 et pour la finale de la dernière Coupe du monde, la ville de Nantes installe deux écrans géants : un sur le cours Saint-André, l’autre sur le cours Saint-Pierre. La jauge sera limitée à 20.000 personnes. L’accès au site se fera par quatre entrées : rue Chauvin, rue Tournefort, rue Georges Clémenceau et rue Henri IV.

De nombreux établissements du quartier Bouffay ont aussi prévu de mettre des écrans sur leurs terrasses.

Le 23, rue Villebois Mareuil, au-dessus de la place Viarme, organise la retransmission du match en musique avec un dj, des stands de maquillage pour les supporters, un espace pour les enfants, mais également des expositions photos et peintures.

Ailleurs en Loire-Atlantique

Au "Triple B" à Saint-Etienne-de-Montluc. Un an après avoir été détruit par un incendie, l’établissement stéphanois spécialisé dans la bière vient de rouvrir. Il y a désormais un grand écran pour les retransmissions sportives. La diffusion de la finale de la Coupe de France est le premier gros événement pour l'établissement.

Aux Sorinières. Le restaurant Le Floral retransmet le match avec, au menu, galettes-saucisses, burgers et frites mais aussi pétanque, fléchettes et jeux de boules.

À La Planche. Le club de foot, l'Association sportive Vieillevigne-La Planche ouvre une fan zone à la salle la Passerelle avec des galettes au menu, là aussi.

Sur la côte. Le "Jarrie's" à Pornic et le "Corner's Pub" à Saint-Brévin diffusent la finale sur grand écran.

En Vendée

À Rocheservière. Des animations sont prévues toute la journée par le "KF des Sports". À partir de 15h, vous y retrouverez des jeux en extérieur, un barbecue et des jeux de palets pour vous occuper jusqu’au coup d’envoi.

À Montaigu, "L’entrepotes" prévoit une soirée en extérieur et une diffusion sur écran géant. Vous pourrez vous restaurer avec le foodtruck du Chouan Gourmand sur place.