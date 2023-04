Coupe de France - Où voir la finale du FC Nantes sur écran géant ?

Il n'y a pas que la ville de Nantes qui va installer des écrans géants pour permettre aux supporters des Canaris de se retrouver pour suivre la finale de la Coupe de France, ce samedi soir au Stade de France, face à Toulouse. Voici les autres initiatives que nous avons recensées.

À Nantes

En plus des deux écrans géants installés cours Saint-Pierre et Saint-André par la ville et où 20.000 supporters pourront se retrouver, le Warehouse, la salle de concert sur l'île de Nantes proposera aussi à ses clients de suivre la rencontre sur grand écran.

Ambiance club de foot

Le Football club de l'Estuaire a, lui aussi, prévu une soirée pour suivre la finale sur grand écran à Paimbœuf, à la salle polyvalente Jean Cutullic.

Aussi en Vendée

Et comme il y a de nombreux supporters du FC Nantes en Vendée, le festival "La roue cool" se met lui aussi à l'heure du foot, à La Gaubretière, près des Herbiers. Avec des concerts avant et après la rencontre, tout ça au pied d'une grande roue. "L'idée, c'est de faire la fête ! Il y a une telle ferveur, ces soirs-là, qu'on sait que même s'il n'y aura pas que des fans de foot et du FC Nantes, on aura aucun mal à embarquer tout le monde*"*, espère l'organisateur, Philippe Maindron.