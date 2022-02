Coupe de France : Stade de France, Parc des Princes, Charléty, quel stade pour Versailles-Nice ?

Après la victoire en quart de finale de la Coupe de France de Versailles face à Bergerac mercredi aux tirs au but (5-4), on ignore encore où aura lieu la demi-finale Versailles-Nice. L'entraîneur rêve du Parc des Princes, le maire de Versailles estime que Charléty serait une "jolie idée".

Quel stade pour accueillir la demi-finale de la Coupe de France de football qui oppose Versailles (N2) à Nice (L1) ? C'est la question que se posent tous les fans, ce jeudi.

Les Versaillais, qui ont remporté la victoire face à Bergerac mercredi aux tirs au but 5-4 et qui sont attendus ce jeudi à 15h30 chez eux dans leur stade Montbauron, espèrent pouvoir fouler la pelouse d'un grand stade pour le prochain match.

Le Stade de France, le Parc des Princes ou Charléty, chacun a sa référence pour le 2 mars 2022 ?

L'entraîneur du club de Versailles rêve du Parc des Princes

L'entraîneur du FC Versailles, Youssef Chibhi, invité de France Bleu Paris ce jeudi matin, s'est dit très fier de cette victoire. "Les garçons sont restés très lucides et très calmes, analyse-t-il pour expliquer ce succès. "Ils ont fait preuve d'une force mentale remarquable pour réussir les tirs au but", ajoute-t-il.

Pour la suite, la demi-finale, il aimerait bien le Parc des Princes. "On a un stade historique pas très loin de Versailles qui est le Parc des Princes donc forcément que le Parc des Princes avec tout l'engouement parisiens populaires... Le PSG représente tellement dans cette région que si on avait la possibilité et la chance d'avoir un peu de soutien parisien et des supporters du PSG ça serait exceptionnel".

Charléty : une "jolie idée" pour le maire de Versailles

Le maire divers droite de Versailles, François Demazières, était en direct sur France Bleu Paris à 8h15. Très heureux et fier de la victoire de l'équipe de sa ville, il a salué le courage et la détermination des joueurs surtout au moment des tirs au but face à un public qui supportait plutôt l'équipe locale.

Alors, Stade de France, Parc des princes ou Charléty pour cette demi-finale ? Pour le maire de Versailles, Charlety serait une jolie idée pour accueillir la rencontre.

Mais il ajoute que le plus important pour lui, c'est que ce soit proche de Versailles pour que les Versaillais, mais aussi tous les Franciliens, puissent facilement aller assister au match.

On sait déjà que cette demi-finale de la coupe de France qui opposera Versailles à Nice, ne pourra pas avoir lieu à Versailles au stade Montbauron qui n'est pas homologué à cause de l'éclairage. Aucune source de lumière ne doit se voir depuis la chambre du roi dans un rayon de cinq kilomètres. Le problème s'était déjà posé pour son 8e de finale.