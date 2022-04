Coupe de France : une cagnotte pour emmener des patients en rééducation du CHU de Nantes au Stade de France

C'est un moment inoubliable que s'apprêtent à vivre des patients de l'hôpital Saint-Jacques de Nantes. Le 7 mai, ils iront supporter les Canaris au Stade de France, pour la finale de Coupe de France face à Nice. Au total une dizaine de patients du centre de rééducation du CHU auront la chance de partir gratuitement en autocar direction Paris. Mais pour financer ce voyage, l'association L'Apraih (L'association pour la recherche, l’animation, l’insertion dans le handicap), qui l'organise, a besoin d'aide. Elle vient de lancer une cagnotte en ligne.

L'idée de ce projet est venue dès le lendemain de la victoire en demi-finale du FC Nantes. C'était l'euphorie dans le service, se souvient Julie Potteeuw, kinésithérapeute au centre de rééducation et présidente de l'Apraih. "Tout le monde a mis son maillot. On avait un patient qui avait mis son petit drapeau derrière son fauteuil..."

Mais à l'euphorie, se mêle rapidement la frustration. Celle, par exemple, d'un des patients de Julie Potteeuw, passionné de foot. "Lui a tout de suite dit, 'Julie, c'est le Stade de France, à Paris. On ne pourra pas y aller, ce ne sera pas possible'. Et je lui ai fait un grand sourire et j'ai dit 'si on peut, on le fera' !"

4.000 euros à récolter

D'abord il a fallu obtenir des places PMR au Stade de France grâce à un réseau d'associations, louer un autocar adaptable pour onze personnes en fauteuil roulant, mobiliser onze bénévoles de l'association - tous soignants à Saint-Jacques - pour les accompagner à Paris. Une grosse logistique, mais à la clef, Carl Lorieau retrouve un peu de sa vie d'avant. "Ça va être grandiose ! Aller les supporter avec tous les copains... On est pressé d'être dans le car", se réjouit ce tétraplégique de 55 ans, supporter du FC Nantes depuis toujours.

A ses côtés, Lucas Liard, 22 ans, arborant fièrement son maillot des Canaris, a du mal à cacher son impatience. "Parce que on a envie de rester dans l'euphorie. Ça permet aussi aujourd'hui de se changer des idées et de ne plus penser à notre handicap", explique-t-il.

L'association L'Apraih a déjà récolté un peu plus d'un millier d'euros. Il lui en manque environ 4.000 pour financer le voyage.