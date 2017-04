Coupe de la CEV: les volleyeurs du TVB s'inclinent face à Trentino

Les volleyeurs Tourangeaux se sont inclinés, ce mercredi 12 avril, face à Trentino. Les Italiens l'ont emporté trois sets à zéro (25-14, 25-19 et 25-17) en match aller de la finale de la coupe de la CEV, la "petite coupe d'Europe". Le match retour se jouera ce samedi, le 15 avril, à Tours.

On les savait fatigués, harassés après avoir joué six matchs en dix-huit jours. Les volleyeurs du Tours Volley Ball, le TVB, n'ont pas su faire la différence, hier lors du match aller de la finale de la coupe de la CEV. Les Italiens de Trentino l'ont emporté, trois sets à zéro (25-14, 25-19 et 25-17).

Le match retour se joue samedi à Tours

Les tourangeaux devront batailler ferme pour rattraper le coup, en finale retour ce samedi 15 avril. Le match se jouera à Tours, salle Grenon. L'objectif, pour le TVB, reste de sauver sa saison, après leur élimination en quarts de finale du championnat de France. Ils se sont fait sortir par Toulouse, vendredi dernier.