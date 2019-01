Coupe de la Ligue : à Monaco, le Stade Rennais laisse filer sa place en demi-finales

Le Stade Rennais a été tenu en échec 1-1 à Monaco, ce mercredi soir. Les Rouge et Noir ont été éliminés de la Coupe de la Ligue, au terme d'une irrespirable séance de tirs au but.

Le Stade Rennais a été éliminé de la Coupe de la Ligue par Monaco, après 8 tirs au but à 7.

Quelle soirée pour le Stade Rennais à Louis II ! Les Rouge et Noir ont été éliminés au bout du suspense (1-1), ce mercredi soir, au stade des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Les joueurs de Julien Stéphan ont dû aller jusqu'au bout d'une séance de séance de tirs au but (8 à 7)... et tous les joueurs de l'effectif ont dû s'employer.

Un match pauvre en occasions

Le match a été très long à se dessiner... Au bout du premier quart d'heure de jeu, aucune équipe n'avait ne serait-ce que frappé au but... Il a fallu attendre une tête mal assurée de Jordan Siebatcheu (15e) et une frappe non cadrée de Moussa Sylla (18e) pour Monaco, pour assister aux premières occasions.

Aucune, néanmoins n'a été franche puisque le premier tir cadré de la partie est survenu à la 30e minute, par Benjamin Bourigeaud. Après un coup franc joué en deux temps avec Hatem Ben Arfa, l'attaquant rennais est idéalement servi par son coéquipier dans la surface pour tromper le portier monégasque.

30e - But de benjamin Bourigeaud pour le Stade Rennais Copier

Les Rennais pris à défaut en 2e mi-temps

Les Rouge et Noir n'auront pas réussi à garder leur avantage au tableau d'affichage. Dès la 54e, le Portugais Rony Lopes égalise pour l'ASM, après une mésentente entre Edson Mexer et Tomas Koubek dans la surface. Le reste de la rencontre a été tout aussi pauvre, finalement, que la première mi-temps ; seuls trois tirs ont été cadrés par les deux équipes, en comptant les deux buts...

54e - L'égalisation de Rony Lopes pour l'AS Monaco Copier

Une performance pauvre qui emmène les deux équipes directement vers une séance de tirs au but, devenue, au fil des tirs, épique ; tout l'effectif rennais et monégasque a dû se succéder devant les gardiens. Le dernier tireur rennais, Tomas Koubek, a envoyé son tir hors du cadre. Son adversaire a catapulté son ballon directement dans les buts du gardien tchèque, pour qualifier son équipe en demi-finales de la Coupe de la Ligue. Le Stade Rennais connaît sa première défaite sous l'ère Julien Stéphan.