Le Havre, France

Une pépite comme on dit dans le milieu. Les havrais dominaient dans le jeu et dans les occasions mais n'arrivaient pas à concrétiser. Il a fallu attendre quelques minutes pour voir un joueur débloquer la situation. On joue la 15ème minute de jeu, bien lancé par Zinédine Ferhat, Jamal Thiaré est pratiquement à l'angle droit de la surface de réparation de Bourg-en-Bresse. Il fait seulement quelques mètres balle au pied quand il décide d'armer une frappe du gauche. Un boulet de canon qui vient se loger tout droit dans la lucarne gauche de Sébastien Callamand. Le portier adverse ne peut rien faire, si ce n'est d'effleurer du bout des doigts le bijou de l'attaquant havrais. La joie explose dans le stade Océan, où à peine plus de 3 700 spectateurs assistent bouche-bée à ce chef-d'oeuvre. Ça fait donc 1-0 à la pause pour le HAC.

15' BUUUUUUUUUUUUUUUT pour le HAC, frappe du droit, angle opposé de @JamalThiare14 ! #HACFBBP — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) August 14, 2018

Une deuxième mi-temps sans saveur

Après une telle frappe, on se dit que l'attaquant va être en état de grâce à la sortie des vestiaires pour débuter une seconde mi-temps sur le même rythme. Vers la 63ème minute, Zinédine Ferhat, lui aussi impliqué dans de nombreuses actions, s'écroule dans la surface, fauché par un joueur du FBBP. L'arbitre siffle pénalty. Jamal Thiaré, plein de confiance décide de le tirer et s'offrir par la même occasion son premier doublé de la saison.

"Des matchs comme ça permettent de faire tourner l'effectif et de faire sortir du lot des joueurs pas habitués aux premiers rôles, glisse Victor Lekhal, capitaine ce mardi soir, lui aussi très bon. C'est aussi à ce moment-là que le groupe se soude".

BUUUUUUUUUUUUUUUT ! Et c'est un doublé pour @JamalThiare14 sur penalty ! Le HAC mène 2-0 #HACFBBP — HAC Football ⚽️ (@HAC_Foot) August 14, 2018

Après ça, l'attaquant s'éteint, souffre de crampes et se fait remplacer par Faneva Andriatsima, avec en prime une ovation du public. Le score restera à 2-0 et Thiaré a marqué pas seulement des buts, aussi des points auprès de son coach, Oswald Tanchot "Il a été très bon ce mardi soir, ça a été dur sur la fin physiquement pour lui mais c'était important de marquer". Le HAC n'a pas trouver SON attaquant mais un attaquant. "On est content d'avoir eu un attaquant qui a marqué. Sur cette prestation là, il y a des choses que l'on connaît du joueur, de la qualité mais aussi des choses à améliorer. Sur des situations de contre-attaques, on a eu des déplacements qui n'étaient pas bons et on aurait pu marquer d'autres buts. Il faut huiler tout ça", détaille le coach perfectionniste.

Quart de finaliste en 2008/2009

Une belle qualification pour le prochain tour pour le HAC, à savoir le 2ème tour de cette Coupe de la Ligue. Un deuxième tour qui n'est pas souvent favorable aux Ciel et Marine qui n'ont pas dépassé ce stade depuis plusieurs saisons. Il faut remonter à 2008/2009 pour trouver la meilleure performance des havrais dans cette compétition : défaite en 1/4 de finale face à Nice, 1-0. On croise les doigts pour faire aussi bien cette année.

Prochain match pour les havrais, à domicile ce vendredi soir face à Clermont à 20h.