Coupe de la Ligue : le Stade Rennais s'arrête en quart de finale

Le Stade rennais s'arrête en quart de finale de Coupe de la Ligue après une séance de pénalty folle. Tous les joueurs ont tiré et ce sont les gardiens qui ont départagé Monaco et Rennes. Une séance qui s'est terminée à 8 tirs au but à 7 pour Monaco.

Rennes, France

Comme face à Brest dimanche dernier en Coupe de France, le Stade rennais a du passer par les pénaltys pour savoir s'il allait passer au tour suivant. Mais cette fois-ci, ça ne lui a pas porté chance. Il aura fallu onze tireurs de chaque côté pour départager Monaco et Rennes. C'est le gardien monegasque qui n'a pas tremblé et qui qualifie son équipe pour les demies-finales de Coupe de France.

Une séance de pénalty complètement folle

M'baye Niang et Clément Grenier ne tremblent pas pour le Stade rennais. Le Monégasque Judilson Pelé non plus. On est à 2 tirs au but à 1 pour Rennes quand Tielemans loupe son tir pour Monaco. Il est imité la minute plus tard par Ben Arfa, qui frappe sans envie et trop mollement pour inquiéter Loïc Badiashilé.

Toujours 2-1 pour Rennes quand Aït Bennasser s'élance et transforme l'essai pour les Monégasques. Même chose pour les deux tireurs suivants.

Vient ensuite le tour de Mehdi Zeffane. Il s’élance et voit sa frappe détournée par le portier monégasque. C'est à ce moment là que la séance devient folle : Glik, Da Silva et Naldo voient leurs frappes détournées. Les gardiens sont en feu. On arrive même à 10 joueurs de chaque côté sans départager les deux équipes. Tout devient fou, le jeune Sofiane Diop, 19 ans, s’offre une même paneka, c'est-à-dire qu'il fouette le ballon pour le faire atterrir au centre de la cage en trompant magistralement le gardien. Autant dire qu’à cet âge la, dans une séance de pénalty en mort subite, il faut avoir du cran. Tous les joueurs ont donc tiré. Place aux gardiens...

Une victoire de Monaco avec 8 tirs au but à 7

Koubek s’élance et manque complètement son tir pour Rennes. Sa frappe s'envole dans les tribunes vides de Louis-II. Son homologue Monégasque, lui, ne se fait pas prier et transforme son pénalty. Loïc Badiashilé devient donc le héros de la soirée et envoie son équipe dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue.

Réaction de Damien Da Silva en zone mixte après la défaite :

Prochain match pour le Stade rennais ce dimanche, à la Beaujoire, face à Nantes en championnat. Il ne reste aux Rennais que trois tableaux à jouer