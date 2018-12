Coupe de la Ligue : le Stade Rennais se qualifie en quarts de finale en battant le FC Nantes

Rennes, France

Précieuse victoire acquise ce mercredi soir par le Stade Rennais à domicile ! Les hommes de Julien Stéphan ont arraché leur qualification pour les quarts de finale de Coupe de la Ligue, au finish, en battant le FC Nantes 2-1. Ils affronteront l'AS Monaco le 9 janvier dans la Principauté.

Avantage FC Nantes en première période

Les supporters du Roazhon Park ont, longtemps, assisté à une rencontre équilibrée, qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre. Elle a bien failli basculer en première période grâce à un but de l'attaquant argentin du FC Nantes, Emiliano Sala, qui se voit finalement refuser son but de la tête en raison d'une position de hors-jeu.

Une situation litigieuse aurait également pu permettre aux Nantais de mener en première mi-temps. Majeed Waris, bousculé dans la surface par Edson Mexer, écope d'un carton jaune pour simulation, mais l'action du défenseur rennais aurait pu offrir un penalty aux Canaris. les deux formations se quittent sur un 0-0 logique, mais les Rennais sont rentrés au vestiaire avec la réussite de leur côté.

Deuxième période dominée par les défenseurs rennais

Malgré la belle ouverture du score du Ghanéen Majeed Waris pour le FC Nantes à la 49e, les Rennais ont bien réagi. Réorganisés dans un 4-4-2, les Rouge et Noir ne se sont pas affaissés et ont offert à leur public une égalisation dix minutes plus tard, grâce à Edson Mexer. Le Mozambicain réussit à détourner un corner de Benjamin Bourigeaud dans le but nantais.

L'ouverture du score du FC Nantes par Majeed Waris (49e) Copier

L'égalisation d'Edson Mexer dix minutes plus tard (60e) Copier

Et c'est finalement l'autre défenseur central rennais qui offrira la victoire aux Rouge et Noir. Une nouvelle fois grâce à une passe décisive de Benjamin Bourigeaud. Le superbe centre trouve la tête de Damien Da Silva à la 89e, qui smashe dans le but de Tatarusanu. Le Stade Rennais tient sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue.

Le but en toute fin de match signé Damien Da Silva Copier

Une performance saluée par le coach rennais Julien Stéphan : "Je suis surtout content parce que c'est la victoire de tout un groupe. Ça prouve que c'est un groupe entier capable de faire des bonnes choses les entrants ont été très intéressants". Rendez-vous le 9 janvier en Principauté, pour affronter l'AS Monaco de Thierry Henry, qualifié aux dépens du FC Lorient.